INC no puede cubrir sus gastos por venta a bajo precio del cemento y sobrecosto de materia prima, según su titular

Un lapidario informe de la Contraloría General de la República (CGR) evidenció que la Industria Nacional del Cemento (INC) no puede cubrir sus gastos por la escasa producción del cemento durante el año pasado. En 2021 tuvo ingresos de G. 351.542 millones, pero sus gastos obligados representaron G. 499.727 millones, es decir G. 148.184 millones de déficit.

La CGR también señaló que la INC registró el año pasado la producción más baja de clínker (principal insumo del cemento) en la historia de la cementera pública, por la constante paralización de su horno de Vallemí. Cuestionó la disminución, atendiendo a la inversión de casi US$ 80 millones para mejorar la producción, obtenidos de bonos soberanos.

El titular de la INC, Ernesto Benítez, señaló que esta situación se repite en la cementera pública desde prácticamente su instalación.

“La historia de que la INC no cubre sus gastos no es un cuento nuevo. Ya viene de más de 50 años. Se sigue pagando las cuentas”, sostuvo. También señaló que el 2021 fue un “año dramático” para producción de la cementera.

Bajo costo de bolsa de cemento y sobrecosto de materia prima

Sobre el déficit millonario, Benítez afirmó que existe un sobrecosto del combustible que adquieren para la producción del clínker. Agregó que, pese a ello, la INC mantiene el precio de la bolsa de cemento, reconociendo que venden el producto por debajo del costo.

“En cuanto a materia prima, hay un incremento importantísimo del precio del combustible que se utiliza, que es el coke. Sin embargo, el precio de la bolsa final no varía”, alegó.

Manifestó que la decisión de no elevar el costo de la bolsa de cemento pasa por una decisión del Gobierno de no afectar al consumidor, pues indicó que la estatal funge como “reguladora” de precios del mercado. Agregó que si la INC aumenta el costo, el sector privado encarecerá aún más sus precios.

Igualmente, aclaró que “vender por debajo del costo no es una constante”, sino una decisión que asumen de forma “circunstancial”. “Que la bolsa se haya vendido por debajo del costo es circunstancial. No es algo que se repite durante todo el año. Que la bolsa se haya vendido por encima del costo también es algo que se da”, mencionó.

Informe de CGR es “parcial”

El titular de la INC también calificó los informes emitidos por la CGR de “parciales”, indicando que en el análisis no se tuvieron en cuenta todos los factores.

“El análisis no puede ser superficial en una industria como esta, sobre todo cuando es industria pública. Un año malo en términos financieros para nosotros no es un año en términos industriales”, expresó.

El horno de clínker de Vallemí de la INC sigue parado y, aunque intentaron forzar la reactivación de la máquina durante el fin de semana, esto no se logró porque no resistió el combustible de mala calidad (sobrantes de pet coke) que se utilizó con la intención de que se vuelva a producir. No se sabe desde cuándo se volverá a operar.