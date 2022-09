INC registró la producción más baja de su historia por los paros en Vallemí

La Contraloría General de la República (CGR) reveló en una auditoría de fiel cumplimiento que la Industria Nacional del Cemento (INC) registró el año pasado la producción más baja de clínker (principal insumo del cemento) en la historia de la cementera pública, por la constante paralización de su horno de Vallemí.

“Durante el ejercicio fiscal 2021 el horno III (de clinkerización) tuvo paradas por un total de 4.355,36 horas, equivalente a 181,48 días, produciendo durante el tiempo de funcionamiento un total de 318.860,47 toneladas de clínker, que con respecto a la capacidad nominal de producción (600.000 tn/año) representó el 53.23%”, resaltó el informe del ente de control de agosto de este año.

Agregó que las continuas paradas del horno III, “incidieron en la producción de materia prima (clínker) necesaria para la elaboración del cemento, por lo que los ingresos por ventas de productos se vieron disminuidos en el ejercicio fiscal 2021 y consecuentemente la rentabilidad de la empresa estatal”.

Poca producción pese a millonarias inversiones

La CGR cuestionó la escasa producción de la cementera pública, pese a que se realizaron millonarias inversiones de los bonos soberanos durante el Gobierno anterior, justamente con la excusa de aumentar la capacidad de la estatal tras la adecuación para el cambio de combustible del horno de Vallemí (de fuel oíl a coque).

“Los préstamos otorgados por el Ministerio de Hacienda a la INC para el proyecto de mejoramiento de horno III totalizaron US$ 79.845.600, en distintos periodos; sin embargo, la misma no ha cumplido con el fin principal de la concesión de los préstamos y endeudamiento, que consistió en el aumento de la capacidad de producción, disminución de costos e incremento de los ingresos de la estatal mediante la venta de sus productos, hecho que se evidencia en el continuo descenso de las cantidades de cemento producidas y vendidas en periodos anteriores”, resaltó la CGR.

En este sentido, el ente contralor resaltó que con el aumento de la producción de clínker como así también con la disminución del costo operativo, la disponibilidad del insumo del cemento debería ser mayor, lo cual obligaría a un aumento de la producción. Sin embargo, “han transcurrido varios ejercicios fiscales desde la implementación del proyecto mencionado y la INC continúa con un déficit en la producción de materia prima (clínker), repercutiendo directamente en la disminución de la producción de cemento”.

Con respecto a los ingresos de la empresa por la producción de cemento, la Contraloría señala que la misma tuvo una disminución considerable respecto a periodos anteriores, llegando a una cantidad total de 9.259.512 bolsas del producto durante el ejercicio fiscal 2021, con relación a la capacidad nominal de producción de cemento de los molinos situados en Villeta y Vallemí que ascienden aproximadamente a 35.424.000 bolsas de cemento.

Durante el periodo auditado el total de Ingresos por las ventas de los productos de la institución ascendieron a G. 331.823 millones. “Si bien la institución posee yacimientos de materia prima para la elaboración del clínker, la fábrica de Vallemí no cuenta con la capacidad de producción necesaria para satisfacer la demanda requerida para la producción del cemento, razón por la cual la INC, año tras año procede a la importación de clinker, cuyo costo del producto incide directamente en los recursos financieros de la entidad”, resaltó.

Horno de clínker sigue parado en INC

El horno de clínker de Vallemí de la INC sigue parado y aunque intentaron forzar la reactivación de la máquina durante el fin de semana esto no se logró, porque no resistió el combustible de mala calidad (sobrantes de pet coke) que se utilizó con la intención de que se vuelva a producir. No se sabe desde cuándo se volverá a operar y el titular de la empresa, Ernesto Benítez, evita responder las consultas sobre este y otros temas de la cementera.