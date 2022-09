PGN 2023: critican falta de resultados de la FTC

La cartera de Defensa tiene este año un presupuesto de G. 1,9 billones (US$ 274,6 millones) y para el siguiente ejercicio se le asignó G. 2,1 billones (US$ 299,4 millones), que representa un aumento del 9%.

Las autoridades explicaron que el aumento obedece principalmente al reajuste salarial previsto debido a la variación del sueldo mínimo en un 11,4%, que entró en vigencia en julio último, así como también al crecimiento vegetativo.

La exposición del ministro y de los militares se ajustó al proyecto de presupuesto 2023 presentado por el Poder Ejecutivo a inicios del presente mes.

El informe presupuestario presentado por el ministro a la Comisión Bicameral incluye lo destinado al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), dentro del cual se encuentra la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), desplegada en el norte del país.

El CODI tiene este año un presupuesto de G. 73.566 millones (US$ 10,6 millones) con una ejecución al mes de agosto del 75%; en tanto que para el año venidero se destina G. 53.999 millones (US$ 7,7 millones).

Críticas a labor de la FTC

La diputada Norma Camacho (PEN abrió el debate sobre la labor de la FTC en el combate a la banda criminal autodenominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y destacó que siguen secuestrados y desaparecidos Edelio Morínigo, Félix Urbieta y el exvicepresidente Oscar Denis.

Sostuvo que el presupuesto siempre va a ser insuficiente, pero al no haber resultados amerita por lo menos la presentación de un plan alternativo de protección de la frontera, que actualmente es permeable por aire, tierra y agua.

Dijo que la FTC, para muchos, es necesaria porque el temor hace que opinen que debe continuar, pero insistió en que no hay resultados necesarios y señaló al ministro que presente, en términos presupuestarios, su propuesta.

La diputada Celeste Amarilla (PLRA), por su parte, indicó que hizo una propuesta que no necesita de dinero para su implementación y enumeró el contenido de la misma, que incluye la conformación de una comisión bicameral que audite la FTC, la modificación de la ley de la Policía, la venta de tierras de Antebicué a precio de mercado y con la recaudación de aproximadamente US$ 100 millones instalar puestos en la frontera, entre otros puntos.

En es contexto, le señaló al ministro Soto Estigarribia que no podía confiar en las Fuerzas Armadas si el diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR-cartista) y el diputado Enrique Mineur (PLRA) ocupan su territorio y le quieren quitar, en relación a la Finca 916 ubicado en Remanso. “Pero quién nos va a defender si no pueden defender su propio territorio en Puente Remanso”, afirmó la legisladora y señaló que nuevamente está en el orden del día de la Cámara de Diputados, porque “Bachi” y Mineur quieren ocupar toda la reserva natural del Ejército.

Hay resultados no despreciables dijo Soto

El ministro Soto Estigarribia respondió a la diputada Camacho que las Fuerzas Armadas requieren de un fortalecimiento de la capacidad operativa para cumplir con eficiencia su labor y, para ello, anunció que están preparando una inversión importante para presentar, por lo que requerirán de la voluntad de los parlamentarios para su aprobación.

Argumentó que el terreno tiene sus condiciones inhóspitas, que no es fácil encontrar al grupo criminal EPP y menos aún cuando es pequeño, por lo que indicó que cuando dicen que no tienen resultado no están de acuerdo con esa apreciación. “Sí estamos de acuerdo que queremos el aniquilamiento o captura de este grupo terrorista”, puntualizó.

El ministro agregó que, en vista a los objetivos, la FTC está teniendo un resultado no despreciable y reiteró que lo que se quiere es “aniquilar o capturar” totalmente al EPP. En ese sentido mencionó al ACA, al Ejército Mariscal López, que se aniquiló una columna de 25 efectivos, por lo que insistió en que son “resultados no despreciables”.

Con respecto a lo manifestado por la diputada Amarilla, dijo que van a considerar el referido plan con la intención de mejorar.