Contrabando: seudoimportadores ingresan productos ilegales, afirma Fuster

Tras la reciente reunión entre la comisión anticontrabando del Senado y autoridades dedicadas al control, Emilio Fuster, ministro de la Unidad Interinstitucional para la prevención, combate y represión al contrabando (UIC), señaló a uno de los grupos responsables del flagelo.

Sin dudar refirió que existen seudoimportadores que se valen de varias artimañas para que productos de dudoso origen terminen finalmente en los supermercados. Sin dar nombres dijo que como UIC ya identificaron el modus operandi y que varios de ellos ya fueron detenidos.

“Lastimosamente mezclan los productos que sí son legales y de calidad con los que entran de contrabando”, sostuvo Fuster. Destacó que están haciendo permanentemente operativos de inteligencia para detectar el sistema delictivo con el que actúan los inescrupulosos.

Recordó el caso de un centro comercial de la ciudad de Fernando de la Mora, donde con apoyo del Ministerio Público y la Policía Nacional se encontró el contrabando. Admitió que hay fragilidad en la frontera, en los controles y “contaminación” de funcionarios estatales que se vuelven cómplices.

Productores están cansados de promesas del gobierno

El senador liberal José “Pakova” Ledesma se volvió prácticamente el único preocupado en el contrabando y en las pérdidas económicas de productores frutihortícolas. Él mismo dijo que es el que participa activamente en más de diez reuniones, pero reconoció que los trabajadores están cansados.

Indicó que varios grupos ya no quieren participar pues siempre escuchan las mismas promesas. Los productores de frutas y hortalizas ya no asistieron hoy. Reiteró que la producción nacional se ve afectada porque si no bajan sus precios no venderán ante la competencia desleal de tomates.

Ledesma insistió a Fuster, fiscalía y a la Armada a que redoblen esfuerzos en el agua y en el control interno en los mercados donde hay muchos tomates provenientes de Argentina y Brasil. Expresó que la Unión Industrial Paraguaya (UIP) denunció el ingreso de pollos de contrabando.