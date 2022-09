Senado pospone estudio de proyecto de ley del tren de cercanía, que quieren otorgar sin licitación

Finalmente, la Cámara de Senadores pospuso el tratamiento del proyecto de ley “que establece disposiciones especiales y de financiamiento para la ejecución e implementación del proyecto tren de cercanías en el tramo comprendido entre Asunción e Ypacaraí (43 km)”, que figuraba en orden del día de la sesión de la fecha. La postergación se dio porque la plenaria no contaba aún con un dictamen de su Comisión de Hacienda y Presupuesto.

Con este plan normativo se pretende facultar a Fepasa para que “subconcesione” por 40 años el tramo mencionado del ferrocarril por a un consorcio coreano, sin ningún proceso licitatorio, lo que es cuestionado, ya que para la ejecución del plan, el Estado paraguayo asumirá una millonaria deuda de unos US$ 575 millones con el país asiático.

Entre otras cosas, el proyecto de ley en cuestión quiere autorizar al Poder Ejecutivo, a través del MOPC, a suscribir un acuerdo de implementación con el Consorcio Coreano, liderado por KIND (Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation), con Fepasa (concesionaria de los derechos ferroviarios del Paraguay), para establecer los compromisos que asumirán las partes en el marco de la ejecución del proyecto.

Tras este acuerdo, pretenden autorizar a Fepasa, previa conformidad del Consejo Nacional de Empresas Públicas, a suscribir un contrato de “subconcesión” por un plazo máximo de 40 años a favor del Consorcio Coreano, liderado por KIND, para ejecutar el proyecto.

Recordemos que KIND es una estatal de Corea del Sur que busca promover la construcción de infraestructura en el extranjero, con tecnología del país asiático.

Se busca un tren eléctrico

Para desarrollar el proyecto del tren de cercanía entre Asunción e Ypacaraí, KIND buscará una alianza con empresas coreanas para llevar adelante el plan, además de conseguir una parte de la financiación de los US$ 575 millones que requerirá el proyecto para la construcción y adquisición de un sistema de transporte eléctrico.

Según datos de Fepasa, el Gobierno de Corea del Sur financiará, con un préstamo de US$ 300 millones del Eximbank Corea, con una tasa anual del 1% y un plazo de 35 años con siete de gracia. Además, el país asiático conseguirá un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por otros US$ 200 millones más para costear la obra. La firma KIND y sus socios deberán conseguir la financiación de otros US$ 75 millones más.

Hacienda debe gestionar la financiación

Con el proyecto de ley se pretende autorizar al Ministerio de Hacienda a realizar las gestiones correspondientes para el financiamiento del proyecto del tren de cercanía, hasta un monto máximo US$ 300 millones, cuyo instrumento de crédito para que sea válida deberá contar con la ratificación del Congreso Nacional.

En el plan normativo se aclara que Hacienda no asumirá en nombre del Estado paraguayo obligaciones financieras previas mediante el proyecto de ley y que los recursos financieros antes mencionados serán destinados, única y exclusivamente, al financiamiento de las obras de construcción e implementación del proyecto.

Entre otras cosas, el proyecto obliga al MOPC y Fepasa a liberar y adquirir las tierras, reubicación, compensación y limpieza de las áreas comprendidas para la ejecución del proyecto, además de las franjas de dominio necesarias bajo el régimen de expropiación previsto en la Ley N° 6084/2018, “Que establece el procedimiento para la rehabilitación del ferrocarril”.