Horno de la INC vuelve a producir a medias y la estatal se está por quedar sin coque

Tras los problemas que tuvo el horno de la INC por la utilización de pet coke de mala calidad, la máquina nuevamente está trabajando desde el fin de semana, pero solo a medias, justamente por el temor de que otra vez se tenga problemas por el uso de un pésimo combustible.

“El horno está trabajando a medias de su capacidad, porque tienen miedo que se atranque nuevamente por el uso de pet coke de mala calidad. La capacidad es de 2.000 toneladas por día y ahora mismo está produciendo 1.200 toneladas. Además, en cualquier momento vamos a tener problemas de nuevo porque nuestro combustible es prácticamente un resto muy contaminado”, expresó una de nuestras fuentes de Vallemí.

En este caso, señaló que la cementera solo tiene combustible para producir clinker por tres días más. “Es una pena cómo estamos trabajando, tenemos combustible (pet coke) para tres días más. Ahora nos comentaron que está buscando prestar fuel oil o pet coke de Yguazú Cementos, evitando de esta manera que pare el horno por falta de combustible”, expresó.

Ante esta situación, los obreros de la fábrica de Vallemí se reunieron hoy lunes al medio día, para ultimar los detalles de la huelga que están queriendo hacer los trabajadores los días 5, 6 y 7 de octubre, justamente por la desastrosa situación de la estatal, que ya no puede ni cubrir sus gastos.

Lea más: INC: Otro paro del horno de Vallemí, ahora por terquedad del titular, critican

Se está forzando la producción con combustible de pésima calidad

El titular de la estatal, Ernesto Benítez, viene forzado la producción de clínker en el horno de de Vallemí con combustible de mala calidad, pese a las advertencias de los daños a la máquina. Esto porque la estatal no está pudiendo adquirir clínker importado, que es lo que se viene haciendo en la cementera para poder producir el cemento ante la inoperancia de la fábrica.

A parte de no poder comprar el insumo del cemento, la empresa pública también está teniendo dificultades para comprar pet coke y tuvo que cancelar el llamado para la compra del combustible a través de la resolución N° 419, con fecha del 29 de agosto último, porque el único oferente del llamado, la empresa Distripen, representada por Haydée María Bordón Rodas, no presentó la autorización del fabricante del producto.

Esta firma había ofertado un monto de US$ 10.890.000 para proveer a la estatal de 30.000 toneladas del combustible; es decir, a un precio de US$ 363/Ton, monto sobrefacturado, según denunciaron los obreros de la planta de Vallemí. Pero este cuestionamiento no fue tenido en cuenta por el comité que evaluó las ofertas.

Lea más: Obreros de INC irán a huelga en octubre para intentar salvar “moribunda fábrica”

Se apuran dos licitaciones para compra de coque y fuel oil

En este momento, la INC está apurando dos licitaciones por vía de la excepción para la compra de pet coke y fuel oil, que son combustibles que se utilizan en el horno de Vallemí para la producción de clínker. Uno de los llamados está en evaluación de ofertas, pero se desconocen los detalles, pues las documentaciones todavía no se publicaron en el portal de Contrataciones Públicas.