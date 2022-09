Rechazo de los dólares en el sistema alimenta el “mercado paralelo” en la calle

Ante el rechazo de los dólares efectivo en bancos, financieras y casas de cambio, tanto de las series viejas, como también de las nuevas, los usuarios reportan que cambistas en la calle toman esos billetes rechazados pero a un costo mucho menor, alimentando peligrosamente el mercado el “mercado paralelo” o en negro.

Ante la necesidad de cambiar sus billetes y obtener guaraníes para sus transacciones, muchos usuarios, entre ellos muchos turistas, terminan aceptando cambios muy por debajo de la cotización real, entre G. 6.000 y G. 6.500, cuando el cambio minorista en el sistema está en cerca de G. 7.000.

Bancos justifican rechazo

El abogado de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), Sigfrido Gross Brown, detalló ayer a ABC Color que los bancos están sujetos a las exigencias de sus corresponsales en el exterior, por lo que cada entidad establece sus condicionamientos para tomar los dólares efectivo.

No obstante, mencionó que la única moneda exigible o de aceptación forzosa en el país es el Guaraní y no el dólar, por lo que no hay una obligación de tomarlos, cada entidad establece las condiciones y están regidos por una relación contractual, refirió el ejecutivo.

Explicó que en el contexto de una relación contractual, los bancos pueden establecer el tipo de moneda con el que desean realizar la operación , como también los requisitos mínimos para su recepción y si no cumplen con esos requisitos pueden ser rechazados, según el criterio de cada banco.

En cuanto a las sanciones de Sedeco mencionó que cada entidad que se viera afectada por las sanciones deberá tomar las acciones correspondientes para su descargo

A comienzo de año, el Banco Central había mencionado que la banca matriz no tiene injerencia en las restricciones que posee el dólar para los cambios en el mercado y justificó las limitaciones que son impuestas por las empresas y particulares. Desde la Asociación de Casas de Cambios esperan respuesta del BCP sobre un pedido para que les dejen exportar los dólares efectivo, con lo que estiman frenarán el conflicto de rechazo de billetes al público.