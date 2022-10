Sospechoso cambio del plan del tren, tras un viaje de autoridades a Corea

En abril del 2020, el ex titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens, y el presidente de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), Lauro Ramírez, presentaron a la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) el proyecto final de implementación del tren de cercanía entre Asunción e Ypacaraí, en el marco de la Ley 5102/2013 de Alianza Público Privada (APP).

La STP debe analizar todos los proyectos a ser financiados con esta normativa y cuando le presentaron el plan, como iniciativa pública, se hablaba de que se requeriría una inversión de US$ 320 millones e inclusive un año después, apenas finalizó el estudio de factibilidad, informaron que las obras se licitarían en el segundo semestre del 2021.

En setiembre del 2021, el MOPC informó que según el estudio de factibilidad, la implementación del proyecto era factible con un pasaje de G. 3.600, para desarrollar el tramo Asunción/Luque en una primera etapa, siempre a través de una APP.

Sin embargo, el 2 de setiembre del 2021, una comitiva integrada por el exministro Arnoldo Wiens, el presidente del Congreso, Óscar Salomón, el Viceministro de Minas y Energía, Carlos Zaldívar, y Lauro Ramírez, presidente de Fepasa, partieron rumbo a Seúl, Corea del Sur, para “negociar” el proyecto.

Luego de este viaje descartaron la APP

Llamativamente todo cambió a partir de este viaje a Corea, pues en octubre del 2021, el titular de Fepasa, Lauro Ramírez, informaba por primera vez durante una presentación del proyecto que, finalmente, desistieron de realizar el plan a través de la APP, porque ya querían concretarlo a través de un acuerdo “gobierno a gobierno” con Corea.

Desde entonces, la firma estatal coreana Korea Overseas Infraestructure & Urban Development Corporation (KIND) y sus socias (Hyundai, entre otras) comenzaron a realizar los estudios del tren, que inclusive ya fueron entregados a las autoridadess sin que sean socializados hasta la fecha.

Recién el 22 de setiembre último salió a la luz pública que en el Congreso ya estaban analizando un proyecto de ley “que establece disposiciones especiales y de financiamiento para la ejecución e implementación del proyecto tren de cercanías, en el tramo comprendido entre Asunción e Ypacaraí”.

La propuesta legislativa pretende facultar a Fepasa a “subconcesionar” el tramo mencionado del ferrocarril durante 40 años al consorcio coreano KIND, sin que medie proceso licitatorio alguno y, sorprendentemente fue presentado por nueve legisladores, en forma individual. Además es llamativo que en el Senado ya se esté analizando el marco normativo, sin que se haya firmado aún un acuerdo oficial con el gobierno Coreano, según advirtió Hacienda en un dictamen.

Entre los proyectistas se encuentra Óscar “Cachito” Salomón (que también viajó a Corea), Rodolfo Friedmann, Ramón Retamozo, Juan Darío Monges, Hermelinda Ortega, Patrick Kemper, Lucas Aquino, Miguel Fulgencio Rodríguez y Salyn Buzarquis. En el proyecto presentado no figuran dictamen alguno del Ejecutivo, tampoco de las instituciones responsables.

Titular de Fepasa defiende el plan “a capa y espada”

El titular de Fepasa, Lauro Ramírez, defiende “a capa y espada” la contratación directa a una firma coreana para ejecutar el plan. Argumentó que hace 10 años que no se puede licitar el proyecto del tren de cercanías y que así seguirá si no se concreta con este plan, porque el país no tiene capacidad instalada.

“Cuando vinieron los ingleses a instalar el tren en épocas de don Carlos (Antonio López), vinieron también a enseñarnos como funcionaba, cómo operarlo, datos técnicos de las máquinas a vapor, presión de calderas y muchos etcéteras. Lo mismo harán los coreanos ahora, porque no tenemos posibilidades de siquiera preparar un pliego con suficiente información técnica de alta tecnología para poder licitar”, dijo.

Señaló que si se licita, los oferentes que vengan van a competir por el precio y “no por enseñarnos el funcionamiento y la operación de máquinas altamente tecnológicas para los que ni siquiera tenemos un profesional, ya que ellos (las grandes empresas constructoras de infraestructura o material ferroviario) dan por supuesto que el país que quiere comprar sus máquinas las sabe operar, mínimamente”.

Agregó que si la obra se ejecuta con otras leyes como la APP “después habrá que salir a buscar financiación, sacar una ley que autorice a emitir bonos o tomar un préstamo, habiendo muchas otras necesidades en el país como para que Hacienda quiera distraer su espacio fiscal para hacer un tren. En este punto, dificulto que ellos lo quieran autorizar”, explicó.

Añadió que conseguir dinero a menos del 1% de interés, como ofrecen los coreanos, será muy difícil. “Conseguir que nos monten además un centro de capacitación y, nos enseñen a operar el tren, nos transfieran su tecnología y hagan estudios de integración de distintos modos de transporte en el área metropolitana, incluyendo semáforos, también donados, sería un sueño, porque nadie en una licitación lo va hacer. Con números se puede demostrar que al Paraguay le conviene aceptar la propuesta de un gobierno serio como el coreano”, expresó.

La franja de dominio está ocupada

Actualmente, la franja de dominio del antiguo ferrocarril que pretenden utilizar para el tren de cercanías, está ocupada ya sea por ocupantes informales y algunos hasta tienen título de propiedad. Hoy hasta un club deportivo invade el espacio del tren, según se pudo notar en un recorrido de ABC Color.

No queda claro cuál será el plan para la liberación total del trayecto, pero el MOPC y Fepasa quieren adjudicar sin licitación el proyecto a la estatal coreana KIND y sus socias. Dicha firma, el Gobierno de Corea y empresas privadas quieren financiar los G. 574 millones que costaría a través de préstamos.