Exobreros de Itaipú: Hacienda ratifica que pago impactará en las finanzas públicas

El secretario de Estado habló del tema durante la audiencia en la bicameral, a donde acudió para exponer sobre el plan de gasto que se prevé para la institución dentro del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023.

El senador Abel González (PLRA) le preguntó al ministro en qué medida afectaría a las finanzas públicas si el Poder Ejecutivo promulga el proyecto de ley y en qué se basa para declarar a los medios de prensa que impactará en el presupuesto, teniendo en cuenta que se prevé que forme parte de la composición de costos del servicio de la deuda de la binacional y que no afecte a los beneficios que recibe el país.

Llamosas explicó que si bien la ley plantea que Itaipú deberá hacerse cargo del pago a los exobreros de empresas privadas, finalmente parte de la entidad es propiedad del Estado paraguayo y si se le suman costos, pueden ocurrir dos situaciones: uno, que el lado paraguayo tenga que ser el que asuma el 100% de los compromisos y en ese caso, sí va a impactar en las transferencia de regalías y en el presupuesto social de la entidad, lo que finalmente representará menores recursos para el fisco.

La segunda situación es que si el lado brasileño acepta, para lo cual el Congreso de Brasil debe aprobar también la referida ley, podría considerarse como una deuda de la entidad y en ese caso afectará a la tarifa de la energía, porque estamos hablando de más de US$ 900 millones.

El ministro afirmó que dependiendo del trámite que se le de al tema, podría impactar en los recursos que recibe el Tesoro Público o en las tarifas de la energía eléctrica, que en este último caso impactará negativamente en toda la ciudadanía.

Llamosas reiteró que en el supuesto de que la Itaipú se haga cargo del pago requiere de la aprobación del Congreso brasileño, que en la práctica es una situación complicada que ocurra.

Proyecto de presupuesto 2023

En lo que respecta al proyecto de presupuesto de Hacienda, el ministro explicó que el monto asciende a G. 20 billones (US$ 2.821 millones), lo que representa el 19,4% del proyecto de presupuesto 2023.

Dijo que de este monto solo G. 759.000 millones (US$ 107 millones) están destinados al funcionamiento de la cartera fiscal, que el resto se prevé para el servicio de la deuda pública por US$ 1.046 millones y para obligaciones diversas del Estado en US$ 1.668 millones.

Señaló que dentro de las obligaciones diversas del Estado, se encuentra el pago de la pensión alimentaria para adultos mayores, que este año llegará a 280.000 beneficiarios y para el próximo alcanzará a 300.000, lo que representará un costo de más de 2,3 billones (US$ 324 millones).

Presupuesto del BNF y de la AFD

Antes de la exposición del ministro de Hacienda estuvieron en la bicameral el presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipintti; y luego la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Teresa de Velilla.

El BNF tiene asignado para el próximo año más de G. 7,7 billones (US$ 1.089 millones), lo que representa un aumento del 17,1% con respecto al vigente; la entidad prevé como parte de la inversión financiera G. 5,7 billones (US$ 811,4 millones) para el desembolso de créditos y G. 200.000 millones (US$ 28,1 millones) para la compra de títulos y valores.

En tanto, la AFD dispondrá de G. 4,4 billones (US$ 621,9 millones), lo que implica un leve incremento de 1,1% con relación al presente ejercicio.

La titular de la institución explicó que el 56% de lo previsto será destinado a inversión financiera, el 42% al pago de deuda, el 2% será dirigido a los gastos operativos/administrativos y las inversiones físicas necesarias para el normal funcionamiento de la institución.