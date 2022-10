Lanzan quinta edición de la Expo Guairá

Un total de 38 stands es lo que se prepara para la quinta edición de la Expo Guairá que se llevará a cabo en la estancia San Jorge de la ciudad de Mbocayaty, con una gran expectativa de movimiento económico de forma directa e indirecta para la región a través del evento que se ha ganado su espacio a nivel nacional. La feria de agronegocios, industrial, ganadero y hasta artesanal, es organizada por la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP), ambas filiales de Guairá, respectivamente, y la ganadera CLS Remates.

El presidente de la comisión organizadora de la Expo Guairá, César Luis Sosa, indicó que el objetivo principal del evento es mostrar y potenciar la producción guaireña en los diferentes rubros y generar un ingreso económico importante para la zona, de forma directa e indirecta.

“Esta será una edición más abierta. El año pasado lo hemos hecho con mucha dificultad por la pandemia, hoy creo que la gente con más soltura va a asistir y tendremos más expositores. El año pasado cerramos en dos etapas: primeramente, los negocios dentro de la exposición, que fueron de casi US$ 300 mil y afuera con lo que acarrea la expo casi US$ 400 mil. En total generamos un ingreso económico de unos US$ 700 mil en el departamento y eso queremos replicarlo este año”, señaló Sosa.

Diversificación de rubros

Para esta edición serán habilitados 38 stands que se designarán a los diferentes rubros de la zona tanto del ámbito industrial empresarial, ganadero y agrícola, como también un espacio dedicado a la gastronomía y principalmente a la artesanía con el fin de potenciar el trabajo de los emprendedores.

“El departamento produce de distintas formas; hay gente que se dedica a la industria, la agricultura, gente que tiene ganado; algo por lo que se caracteriza el Guairá es la producción de caña de azúcar y queremos invitar a los productores a que exhiban de alguna manera la caña, también invitar a industrias que están asentándose en el departamento. Queremos que haya un poco de todo, emprendedores, ganaderos, industriales, productores agrícolas y que vengan a mostrarnos lo que producen y realzar sus productos en el mercado”, puntualizó.

Cinco días de feria

La Expo Guairá arrancará el miércoles 26 de octubre con la apertura de portones y habilitación de la muestra propiamente dicha con un pequeño acto protocolar. Ese mismo día se realizará una feria de invernada con el remate de unas 1.000 cabezas de ganado, seguido de la “Noche de cabañeros” de confraternidad.

Desde esa fecha, la muestra agroganadera e industrial quedará habilitado para todo público y el acceso desde el miércoles hasta el viernes tendrá un costo simbólico de G. 10.000 por persona y sábado a domingo de G. 20.000.

La inauguración oficial será el sábado 29 de octubre con el juzgamiento de ovinos, desfile de grandes campeones, encuentro de confraternidad entre las diferentes agremiaciones, feria de remates y un gran show de artistas nacionales e internacionales que se darán a conocer próximamente. El evento culminará el domingo 30 con shows infantiles.

