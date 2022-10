Estado asumirá pago de más de US$ 2.000 millones por el tren de cercanía

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa) quieren concretar el tren de cercanía entre Asunción e Ypacaraí (43 km) a través de un acuerdo con el Gobierno de Corea del Sur, que hasta hoy no se rubricó. Pero las autoridades se pasan promocionando el “bajo costo” que supuestamente tendrá la obra.

Según los defensores del proyecto, el préstamo de casi US$ 600 millones que otorgará el país asiático a Paraguay para ejecutar el plan, a través de una firma estatal y sus socias privadas, se concretará a una tasa preferencial y en “las mejores condiciones que se pueda conseguir”.

Sin embargo, evitan informar a la ciudadanía que esta “inversión” se traducirá en un pago de más de US$ 2.000 millones a la estatal Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) y sus aliados, por la puesta en servicio y operación de un sistema ferroviario eléctrico. Los desembolsos se deben realizar al menos durante los 30 años que durará la “subconcesión”.

Así revela un dictamen de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del Ministerio de Hacienda, fechado el 25 de abril de este año, pero que se dio a conocer hace unos días. Aún no se sabe qué porcentaje de dicho monto se cubrirá del pasaje que pagarán los usuarios y cuánto de aporte estatal, pero el país asumirá dicha obligación una vez que comience a operar el tren de cercanías.

US$ 60 millones al año por “pago por disponibilidad”

En este caso, el dictamen de Hacienda resalta que “en el modelo financiero se consideran pagos por disponibilidad (PPD) cuyo promedio anual es de US$ 60 millones”. Agrega: “Estos pagos corresponden a los desembolsos de inversión más pagos por puesta en servicio y operación. Este monto de PPD podría ser menor conforme aumenten los ingresos por tarifas de peajes (pasaje), el cual afecta directamente a los pagos que el gobierno pueda realizar”, expresó.

En este sentido, Hacienda advirtió que en el documento no se presentan estimaciones relacionadas al ingreso operativo del proyecto, ni tampoco se mencionan consideraciones respecto a eventuales ingresos no operativos, inclusive la plusvalía.

“Se requiere incorporar en el proyecto las estimaciones de los ingresos operativos y no operativos, respaldados a través de la planilla excel correspondiente. El modelo financiero incluye un pago anual dependiente de la disponibilidad de la obra, los cuales no presentan una fórmula que identifique de dónde provienen los montos reflejados en el archivo, ni cuáles son los supuestos utilizados para fijarlos”, expresó el parecer del Tesoro.

Se tienen dos escenarios para el millonario pago a los coreanos

El dictamen de Hacienda también resaltó que se presentan dos escenarios posibles en cuanto a la carga por parte del Estado. El primero con una tasa de interés del 1,1%, con un periodo de gracia de 10 años y el reembolso de 15 años, en el que se establece un PPD que equivale a US$ 1.789 millones (US$ 59,6 millones anualmente). A esto se suma el pago por el principal (monto prestado) y los intereses de US$ 260 millones (US$ 8,6 millones anualmente).

Por lo tanto, para la primera opción la carga total del gobierno es de US$ 2.049 millones, lo que anualmente representa US$ 68,3 millones.

El segundo escenario propuesto presenta una tasa de interés del 1%, con un periodo de gracia de 7 años y reembolso de 18 años, que contempla un PPD de obras por un total de US$ 1.811 millones, lo equivalente a US$ 60,3 millones anuales. El repago del principal más los intereses es de US$ 230 millones, que equivalen a US$ 7,6 millones anualmente, lo que totaliza la carga del Gobierno en US$ 2.041 millones o US$ 68 millones anualmente.

Modelo de una APP, con un fideicomiso incluido, pero sin licitación

Pese a que el Estado asumirá el pago de una cifra millonaria cuando comience a operar el tren y que el modelo financiero que se utilizará es idéntico al de una obra financiada con la ley Nº 5102, de Alianza Público Privada (APP), el MOPC y Fepasa quieren evitar una licitación.

Justamente, el artículo 3 del proyecto de ley que se está analizando en el senado para implementar el tren de cercanía prevé la constitución de un fideicomiso de garantía y liquidez, a través del MOPC, quien adoptará el carácter de fideicomitente y será administrado financieramente por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

“El fideicomiso administrará todos los recursos generados por el proyecto, así como los fondos establecidos en el artículo 2° (el préstamo que financiará la obra) y los que se utilicen para financiar los Pagos por Disponibilidad (PPD) mencionados en la presente ley”, señala el plan normativo.

Para lo cual se establecerá que los recursos a ser transferidos al fideicomiso estarán expresamente previstos en el presupuesto del MOPC, conforme con los periodos anuales que correspondan, y de acuerdo con los pagos que deba hacer el Estado Paraguayo.