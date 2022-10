Estado debe gastar US$ 33 millones para liberar la franja del tren de cercanía

Un dictamen de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del Ministerio de Hacienda, fechado el 25 de abril de este año, pero que se dio a conocer la recién semana pasada, revela que la liberación de la franja de dominio del antiguo ferrocarril para construir en ese trazado el tren de cercanía entre Asunción y Luque, tendrá un costo de US$ 33 millones al Estado Paraguayo.

Según el documento al que accedió ABC Color, el proyecto del tren de cercanías tendrá un precio estimado de US$ 587 millones (vea los ítems en el facsímil). En este sentido, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó a la cartera de Hacienda que de ese monto, US$ 33 millones, debe ser destinado para liberar la franja del ferrocarril, cifra que no está prevista en el proyecto que pretenden adjudicar sin licitación a una estatal coreana.

De acuerdo con el parecer de Hacienda, el MOPC, por nota del 11 de abril de este año, puso a consideración del Tesoro los detalles de las expropiaciones y reubicaciones de residentes en el área de dominio. Informó además que el Estado debe destinar US$ 33 millones para pagar las indemnizaciones, cifra que no contempla la propuesta del Gobierno de Corea, razón por la cual debe asumirla el Estado paraguayo.

En este caso se prevén US$ 10,1 millones para adquisición de tierras (con títulos de propiedad), US$ 5,2 millones en reubicación de residentes en el área de dominio y US$ 18,2 millones en cuestiones ambientales, tales como residuos, ruido, vibraciones, trasplante de árboles, residuos de durmientes, entre otros puntos.

Resalta además que la nota del MOPC menciona que para la reubicación de residentes que, de acuerdo con un informe del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), se confirma la ejecución de un complejo habitacional en el Barrio San Blas de Mariano Roque Alonso, donde podrán ofrecer 600 soluciones habitacionales, de los que 260 viviendas están destinadas a familias asentadas en la franja de dominio del Tren de Cercanía.

El costo de proyecto del MUVH debe sumarse a los US$ 33 millones que gastará el Estado para liberar la franja del tren. Además, hay que agregar otros US$ 143.000 más en concepto de consultorías sociales, resalta el dictamen de Hacienda.

Costo se estimó sin visitas de campo

A través de una segunda nota, con fecha del 5 de abril de este año, el MOPC informó al Tesoro sobre la metodología de evaluación de propiedades que utilizó en el proyecto del tren de cercanías, en la que la cartera informó que “para estimar el costo total de las propiedades que colindan con las vías del tren” utilizaron con insumos “los planos de precatastro de Fepasa, que se realizaron en 2015″.

En este sentido, Hacienda señala en su dictamen que “toda la información utilizada y los datos generados fueron de fuentes secundarias, no se realizaron visitas de campo para actualizar los datos, ni se identificaron propiedades que deban ser expropiadas por su ubicación espacial”.

Agrega que, “de igual manera, tampoco se valuaron probables servidumbres de paso para los vecinos que puedan verse afectados de manera indirecta por la puesta en servicio del tren”, así como tampoco “se distinguieron emplazamientos edilicios que, por su magnitud o su envergadura, deban sufrir algún tipo de tratamiento de liberación especial”.

Asimismo señala que no se incluye la medición e identificación de mejoras edilicias ni agroforestales. Hacienda insistió en que los datos de los ocupantes de la franja de dominio del tren sean actualizados.

Adjudicación sin licitación

El MOPC y Fepasa quieren entregar el plan del tren de cercanía sin licitación a la estatal Korea Overseas Infraestructure & Urban Development Corporation (KIND) y sus socias (Hyundai, entre otras). Para lo cual, ya está en estudio un proyecto de ley en el Congreso, que le permitirá a Fepasa “subconcesionar” este tren.

La estatal coreana KIND, el Gobierno de Corea y empresas privadas quieren financiar toda la obra a través de préstamos al país, pero hasta ahora no hay un acuerdo de “gobierno a gobierno”, tal como están pretendiendo vender el plan a la opinión pública.