Odesur oxigena a sector hotelero encarnaceno que transita temporada “baja”

Hay hoteles que están totalmente ocupados y el impacto es superpositivo en una temporada “baja” para el turismo en la región, sostuvo Estanislao Arce, presidente de la Asociación de Hoteleros de Itapúa. La oferta hotelera en la ciudad es de unas 4.000 camas, entre hoteles de lujo, hostales, hospedajes y posadas turísticas, en diversos niveles de precios en la capital de Itapúa.

Entre 700 a 1.000 personas ligadas a las actividades deportivas por los juegos Odesur se encuentran en Encarnación actualmente y prologan su estadía por dos semanas. El impacto es positivo, señaló, aunque advirtió que es difícil precisar cuánto implica en movimiento económico. “Yo tengo solo una de las variables, que es el hotelero, pero existen otros como el sector de la gastronomía, la logística, que deberían ser considerados para tener una evaluación completa”, indicó Arce.

El tráfico del puente nos mata

Todos los sectores resultan beneficiados, el panorama actual está superbién después de los dos últimos meses en que estuvo muy tranquilo, en temporada baja, refirió el directivo. Puntualizó que el colapso del puente internacional “San Roque González de Santa Cruz” que une Encarnación con Posadas es un factor que incide negativamente en la afluencia de turistas.

El colapso se produce por el masivo cruce de vehículos entre Encarnación y Posadas, todos los días y, literalmente, a toda hora. Las ventajas comparativas en algunos productos de la canasta familiar y la significativa diferencia de precios en los combustibles para automotores generó toda una “industria” que moviliza a cientos de personas, de uno y otro lado del río, que se dedica a traer combustibles en los tanques de sus vehículos para venderlos en el mercado informal local.

A este fenómeno se suma la pérdida de un mercado emergente de turistas del sur de Brasil, que dejaron de venir porque en la Argentina se les exige certificado de la vacuna antiamarílica para ingresar a su territorio, refirió Arce.

Para llegar a Encarnación deben hacerlo a través de la provincia de Misiones, Argentina. Misiones es como una cuña ubicada entre el sur de Brasil y el sur y este de Paraguay (todo el departamento de Itapúa y parte de Alto Paraná).

La fiebre amarilla es una enfermedad desconocida para el sur de Brasil, esta es una enfermedad tropical, por lo tanto, no se vacunan contra ella, refirió Arce. Al no contar con dicha vacuna, no pueden ingresar a la Argentina y seguir hasta Paraguay.

Quedan los turistas paraguayos para alimentar la industria turística local, “pero el turista paraguayo no es de extender mucho se estadía”, refiere Arce. Máximo se queda por tres días, durante un fin de semana, por lo que los fines de semana largo son altamente beneficiosos para el turismo, puntualizó.