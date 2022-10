Cesión de espectro será una “entrega camuflada”, advierten trabajadores de Copaco

El escrito, que tiene la firma del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Copaco (Sintraco), Óscar Nalerio, rechaza el acuerdo sobre espectros y activos de Hola Paraguay S.A. (Vox) y sus asociados, en este caso Copaco, con una compañía estadounidense denominada Rivada Networks.

A dicha firma norteamericana pretenden ceder las frecuencias de la compañía estatal, supuestamente para invertir en infraestructuras de telecomunicaciones para mejorar el servicio. Empero, según Sintraco, a través de este acuerdo, Vox SA y Copaco SA deberán volver a abonar a Rivada Networks por el uso de sus propias licencias de espectros.

“Solo nos queda pensar que el mismo constituye una entrega camuflada de ambas empresas ya que a todas luces se percibe que se busca esconder bajo la denominación socio a Copaco y se compromete los activos presentes y hasta futuros por hasta 30 años”, resalta el escrito.

Agrega que la organización gremial manifiesta su enérgico rechazo y por sobre todo su preocupación ante esta tentativa de “despojos de uno de los activos más valiosos para una empresa de telecomunicaciones y para el propio Estado Paraguayo”, teniendo en cuenta su calidad de accionista mayoritario.

“Hemos tomado conocimiento de que dicho acuerdo estaría pendiente de un Dictamen de la PGR, por lo que recurrimos a esta institución en defensa de los intereses del grupo representado, ya que de concretarse el acuerdo las condiciones laborales cambiarían radicalmente para los trabajadores”, resaltó.

Copaco y Vox tendrá que pagar a Rivada si quiere seguir operando, alegan

Al mismo tiempo, la nota agregó que de firmarse dicha cesión del espectro de la compañía, Copaco no tendrá posibilidades de explotación de servicios inalámbricos o si lo hiciere “deberá pagar nuevamente los servicios para comercializarlos, es decir siendo concesionario titular de los espectros volverá a pagar por ellos a la empresa extranjera”.

Sobre el punto pidieron la intervención y rechazo de la Procuraduría y solicita la promoción de situaciones favorables para la continuidad de la compañía, su correcto manejo y explotación dado “el potencial tecnológico y comercial pues redundaría en beneficios para la ciudadanía, para los trabajadores de Copaco y de Hola Paraguay SA”.

Estructuras de Copaco y Vox se encuentran entrelazadas

Al mismo tiempo, resalta que las estructuras de Copaco y Vox se encuentran entrelazadas a través de sus vías de transmisión, espectros e inalámbricos sean estas a través de fibra y radioenlaces para la explotación de los servicios de LTE, Línea Alta y Vox S.A. a su vez para sus servicios de telefonía e internet.

“Teniendo en cuenta que con un servicio de explotación con costos bases no estamos reflotando comercial y por ende financieramente, resulta grotesco e insultante pensar que con costos recargados podríamos subsistir en el mercado y en el tiempo, más aún con condiciones comerciales y legales a simple vistas leoninas solo para Vox y su socio, es decir Copaco, y que no resiste ningún análisis lógico ya que se pretende entregar las herramientas fundamentales con las que explotamos nuestros servicios”, acotó.

Asimismo, añadió que la suma que se pretende pagar por “este despojo” figura en 10.000.000 de dólares, pero efectivamente solo se hará una entrega de 2.000.000 de dólares, pues el resto será abonado en cuotas que estarán sujetos a escenarios inciertos y a expectativas de la compañía norteamericana, “nada más genérico y riesgoso que las expectativas que no están plasmadas y con el peligro de tener que reembolsarlo conforme a escenarios futuros sobre los que nadie en su sano juicio podría pactar”.

“Comercialmente analizado el acuerdo también deja entrever que la empresa involucrada sería solo un intermediario de otras compañías que revenderán los servicios sin mucho esfuerzo, cabe en este punto plantearse por qué Copaco SA no ofrece el mismo servicio, si ya cuenta con la licencia, pues es evidente que una empresa con bases en varias partes del mundo se encuentra interesada en nuestras licencias porque le resultaría altamente productivo”.

ABC intentó tener la versión de autoridades de Copaco, pero no respondieron. El fin de semana pasado, el único que salió a responder y a afirmar que no existe ningún negociado, es el gerente técnico de la compañía, Carlos Corvalán. “Nosotros utilizamos nuestro espectro celular para servicio LTE y telefonía. No está en nuestro interés como compañía arrendar o vender eso. Desde la gerencia podemos decir que no hay ninguna negociación en curso sobre nuestro espectro”, dijo.