Argentina paga la decimocuarta cuotita de su deuda con Paraguay en Yacyretá

Desde el 7 de febrero hasta el 20 de octubre de este año, los pagos que hizo la Argentina al Gobierno paraguayo suman US$ 75.166.386,1; en tanto que el saldo deudor, también por aprovechar parte de la energía paraguaya en Yacyretá aún trepa a US$ 50.743.791,85. La cuota de octubre, según fuentes paraguayas de la entidad binacional, fue de US$ 4.049.389,71.

De las 14 remesas, la más elevada fue la del 30 de marzo último con US$ 7.301.113,77, mientras que la más baja se concretó el 29 de abril, con US$ 3.516.696,88.

La mora argentina en la atención de esta deuda se volvió casi habitual en la relación paraguayo/argentina en Yacyretá. Tan normal que adquirió las características de un hábito. Nuestro país, por ejemplo, no percibe tasa alguna por atraso, tal como está consagrado en el mundo de las finanzas, al hasta ahora exclusivo beneficiado con el excedente paraguayo en la segunda gran central del río Paraná, apenas la actualización relativa a la apreciación del dólar.

En la Nota Revesal N° 2/17, firmada durante los gobiernos de Horacio Cartes y Mauricio Macri, estaba prevista la superación de tan insólita laguna. Con este instrumento diplomático solo Paraguay tiene el respaldo legal indispensable, no así en la Argentina, el hecho que tal vez explique la conducta de nuestros socios en este punto y contexto.

Las 14 cuotitas que remesó Argentina

Los pagos se ajustaron a la siguiente secuencia y montos: febrero/7/22: US$ 4.4137.713,31. Febrero /23/22/: US$ 5.593.330,51. Febrero /23/22/: US$ 5.593.329,16. Febrero /25/22/: US$ 5.588.118,50. Febrero /25/22/: US$ 5.582.398,26. Marzo /21/22/: US$ 6.097.801,21. Marzo /30/22/: US$ 7.301.113,77. Abril /29/22/: US$ 3.516.696,88. Mayo /11/22/: US$ 6.534.119,60. Junio /3/22/ US$ 6.341.632,71. Agosto /3/22/: US$ 5.789.462,51. Setiembre /2/22/: US$ 4.462.099. Setiembre /21/22/: US$ 4.288.145,21 y octubre /20/22/: US$ 4.049.389,71.

La mora con el Paraguay en Yacyretá no se limita a la “compensación” por cesión de energía, que es mucho más amplia si se considera la deuda que le corresponde por territorio inundado, que a la fecha rebasa holgadamente los US$ 1.000 millones.

Apuntemos también que el promedio de la compensación que abonó la Argentina en los 28 años de operación de la central (1994/2022) es apenas de US$ 8,6/MWh y que el Art. XIII del Tratado solo les confiere el derecho preferente sobre el excedente paraguayo.