Itaipú 2023: piden que se deje el discurso del ñembotavy

La presentación del especialista Miguel Carter que tuvo lugar la última semana en Asunción, no se quedó en la exposición de las cifras y los hechos que demuestran que Paraguay no recibió, durante 36 años, por la energía de Itaipú que cedió al Brasil, US$ 77,3 mil millones. Sino que además propuso elaborar una narrativa oficial y comunicarla con claridad.

Indicó que según una encuesta, nueve de cada 10 ciudadanos paraguayos creen que fuimos despojados de nuestra riqueza en Itaipú. razón por la cual sugiere oficializar informaciones producidas sobre Itaipú. Además, forjar un argumento persuasivo y bien informado.

La narrativa oficial debe consolidar una conciencia nacional e introducir la idea de una reparación histórica, buscando suscitar simpatía en el exterior, agregó.

Carter señaló también la necesidad de impugnar el discurso antibrasileño y, en cambio, convencer, generar empatía y cultivar aliados.

“Defender la justicia en Itaipú es defender nuestra soberanía nacional, y nuestro futuro como país”, aseguró el expositor durante la presentación de “Itaipú: expoliación de la riqueza energética del Paraguay”, la tercera versión del producto de sus investigaciones sobre el sitio al que relegaron al Paraguay en la distribución de los beneficios de la hidroeléctrica, pese a su condición de socio por partes iguales.

Sobre la soberanía, aseguró que esta es una construcción histórica y frágil, que puede perderse por imposición externa y por corrosión interna.

Para Carter es importante diseñar una estrategia más ágil, abierta y participativa, por lo que puntualizó en que Paraguay no puede usar la misma estrategia del Brasil y que debe incentivar el protagonismo del pueblo paraguayo.

Debemos promover una “Causa Nacional” en torno a Itaipú. También aprender de otros países, como el caso de Panamá con el canal, o Bolivia, con el gas, manifestó. Añadió que se debe generar energía social para fortalecer la posición de los negociadores paraguayos.

El politólogo también apuntó la necesidad de reforzar actitudes constructivas, sin tener miedo y superando el complejo de “fracasomanía”, considerando que la percepción de derrota inhibe capacidades y limita posibilidades. “La sensación de fracaso se supera con la acción y el esfuerzo”, sostuvo Carter.