IPS: falta de medicamentos podría agravarse si no se aprueba crédito, según farmacéuticas

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Luis Ávila, secretario general de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), explicó desde el punto de vista de su gremio la crisis por la falta de pagos de deudas por parte del Instituto de Previsión Social (IPS), advirtiendo que podría resultar en una agudización de la falta de medicamentos para asegurados de la previsional.

Ávila explicó que, en los últimos cinco años, el IPS pagó las deudas a sus proveedores a través de créditos bancarios, pero “eso se cortó este año” y desde agosto la previsional no ha pagado “un solo guaraní a ningún proveedor”, lo que causó que la deuda de la institución se dispare.

El pasado lunes, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que autoriza al IPS a adquirir préstamos por un total de US$ 240 millones para cubrir sus deudas con proveedores del fondo de Salud, una medida que ha sido criticada como un “bicicleteo” de la deuda de la previsional sin una solución real.

“IPS viene haciendo lo que cualquiera de nosotros hace con una tarjeta de crédito: paga el 15% de la deuda y se va generando una bolsa grande”, ilustró Ávila.

Más prestaciones que ingresos

El representante de Cifarma indicó que durante la pandemia de COVID-19 se dispararon los consumos de medicamentos del IPS y que en los últimos años “mucha gente se volcó a IPS para terapias oncológicas”, por lo que las prestaciones crecieron a un ritmo superior a los ingresos de la previsional, una situación agravada por el hecho de que “el Estado no viene pagando desde hace tres años sus aportes”.

“Ya es un problema de larga data, requiere soluciones estructurales profundas. IPS da más prestaciones que las que recibe como ingresos. Acá lo fundamental es que nuevamente son los asegurados los que están sufriendo”, dijo Ávila.

El representante farmacéutico explicó que algunas empresas que suministran medicamentos al IPS, incapaces de seguir sosteniendo la situación sin falta de pagos, decidieron recurrir al avenimiento de sus contratos con la previsional.

Admitió que si bien la autorización del crédito aprobado por Diputados –que aún debe ser tratado por la Cámara de Senadores– no es una solución al problema financiero de fondo del IPS, su aprobación es “la única esperanza” para las farmacéuticas porque “por lo menos nos va a permitir una línea de tiempo para seguir trabajando”.

“Si el Senado dice que no, no vamos a tener opción más que no seguir proveyendo”, advirtió.