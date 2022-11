Sincronización beneficiará a la ANDE y a sus usuarios, aseguran

El gerente técnico de la ANDE, Miguel Báez, explicó que actualmente, en los momentos en que va a pasar la carga de Itaipú sobre Yacyretá, la ANDE debe cortar el suministro eléctrico a sus clientes de determinadas zonas por un buen rato y luego reponerlo, porque las centrales hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá no pueden operar en paralelo.

“Pero una vez que entre nuestro sistema de ECCANDE (Esquema de Control de Contingencia de la ANDE), podrán operar en paralelo y podrán cambiar de fuente de generación, estando una hora sobre Itaipú, otra hora sobre Yacyretá y que no habrá interrupción del servicio para ningún usuario. O sea, la calidad del servicio mejorará en un 100%”, enfatizó.

Báez agregó que, en ese sentido, habrá flexibilidad operativa y mejoría del suministro de energía. “Cuando cortás el suministro para hacer el cambio, la ANDE no factura nada y tiene una considerable disminución de ingreso por energía no suministrada”, indicó.

Optimización de recursos en la ANDE

La ANDE también podrá optimizar la operación, viendo donde hay energía más barata. “Si ahora puedo tener energía más barata de Itaipú, entonces cargo todo sobre Itaipú. Cuando se termine la energía barata en Itaipú, porque esto aparece de un momento a otro nomás, entonces vuelvo a cargar más sobre el otro lado, pero sin corte de carga; es decir nadie se va a enterar de eso”.

El gerente técnico de la ANDE manifestó que la optimización en la generación será en un 100% y los que saldrán ganando con la sincronización serán los usuarios y la ANDE, que se ahorrará las pérdidas por corte de energía.

Sistema eléctrico es dinámico

Asimismo, Báez comentó que el sistema eléctrico es dinámico, por lo que también suele ocurrir que, de un momento a otro, salga una línea de operación y se vean obligados a cargar la demanda eléctrica sobre otra Central Hidroeléctrica.

Además, dijo que hay restricciones técnicas que imponen que en determinado horario la ANDE tenga que traer más de Yacyretá o de Itaipú, pero que cuando la interconexión esté en servicio, eso va a ser transparente. “Es decir, no habrá problemas y saldrán ganando el usuario y la ANDE”, reiteró.

Resaltó que la empresa estatal de electricidad también tendrá la capacidad de traer el 100% de lo que le corresponde en las binacionales, con las obras que se están realizando.

Demora para inicio de sincronización Itaipú - Yacyretá

Sobre la demora de dos años para que empiece a operar la sincronización, Báez recordó que fue a causa de la pandemia. “Los equipos que se tenían que proveer en fábrica no existieron, dejaron de producirse y nos quedamos congelados como 16 meses, sin producción. Entonces, entramos en lista de espera, y cuando la fábrica retomó la producción, pudimos avanzar”, contó.

Sin embargo, dijo que los costos iniciales (US$ US$ 6.700.000) no variaron, porque se previeron retrasos “por fuerza mayor”, explicó finalmente.