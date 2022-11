Senadores postergan tratamiento de proyecto de ley de tren de cercanías

La Cámara de Senadores finalmente pospuso ayer el tratamiento del proyecto de ley “que establece disposiciones especiales y de financiamiento para la ejecución e implementación del proyecto tren de cercanías” entre Asunción e Ypacaraí (43 km). Con el plan normativo se pretende “subconcesionar” por 30 años la explotación de un sistema de transporte eléctrico en el antiguo trazado del ferrocarril.

Concretamente, se quiere “autorizar” a Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a entregar el plan a la estatal Korea Overseas Infraestructure & Urban Development Corporation (KIND) y sus socias sin licitación. Dicho grupo, junto a sus aliados y el Gobierno de Corea del Sur deben financiar la obra por US$ 587 millones con un préstamo al Estado Paraguayo, a través de un “acuerdo” que hasta la fecha no se rubricó.

El tratamiento figuraba en el punto 5 del orden del día, pero durante los pedidos y formulaciones, el senador Hugo Richer pidió la postergación, atendiendo a que el MOPC y Hacienda, remitieron sus posturas sobre el plan normativo, lo que se dio luego de la aprobación los dictámenes que se aprobaron en las diferentes comisiones de la cámara alta.

Lea más: Tren de cercanías: Senado quiere aprobar dudoso proyecto

Con 30 votos, el tratamiento del proyecto de ley se postergó por 15 días más. “En esos informes (de Hacienda y MOPC) hay cuestiones importantes que hay que estudiar, que hacen a una posible modificación del proyecto, independientemente a que después haya o no rechazo del proyecto de ley”, expresó Richer.

MOPC no quiere comprometer su presupuesto

En este sentido, el MOPC planteó varios cambios al plan normativo en cuestión, como por ejemplo, la eliminación del texto que busca comprometer el presupuesto de la cartera para pagar por el tren de cercanías en el largo plazo, para lo cual se prevé la creación de un fideicomiso.

Es que una vez que opere el sistema del transporte, el Estado debe asegurar el pago de US$ 68 millones anuales a KIND por la operación del tren (más de US$ 2.000 millones por los 30 años de subconcesión), desembolso que debe salir del presupuesto del MOPC y del pasaje de los usuarios, según se desprende de un dictamen de Hacienda de abril de este año, que también se remitió al Senado.

Por esta razón Obras Públicas pidió levantar una parte del artículo 3 del plan normativo donde se establece “que los recursos a ser transferidos al fideicomiso estarán expresamente previstos en el presupuesto del MOPC, conforme con los periodos anuales que correspondan, y de acuerdo con los pagos que deba hacer el Estado Paraguayo”.

Lea más: Hasta MOPC y Hacienda tienen varias interrogantes sobre tren de cercanías

Otro de los puntos que pidió cambiar el MOPC es el artículo 2, en el que propuso que se aclare que las gestiones para el financiamiento deben hacerse con el Gobierno de Corea (lo que no queda claro en el plan original) y que la autorización de esto al Ministerio de Hacienda no implica que en nombre del Estado Paraguayo asuma obligaciones financieras previas.

Asimismo, Obras Públicas solicitó que las obligaciones que pudieran surgir para la implementación del proyecto sean establecidas en un contrato de préstamo, el cual tendrá validez únicamente cuando el Congreso lo apruebe, coincidiendo con los cambios planteados por algunos senadores.

Tren de cercanías: Hacienda remitió su parecer y dictámenes

Mientras tanto, Hacienda remitió al Senado un análisis sobre el proyecto de ley, en el que señala que la misma pretende “autorizar la gestión del financiamiento” del tren al Tesoro, atribución que el Ejecutivo ya tiene sin requerir de la “autorización del Congreso”, en el marco de la ley de “administración financiera del Estado”. En este sentido, señala que el Ejecutivo primero debe rubricar el contrato de préstamo (en este caso con Corea) y recién después de esta firma debe remitirse al Congreso.

Al mismo tiempo, Hacienda envió a los senadores el dictamen de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP), con fecha del 25 de abril de este año, en la que se advirtió que todavía no se tiene un acuerdo “gobierno a gobierno” con Corea del Sur para el desarrollo del plan, sino que solo se trata de una propuesta de una empresa pública del país asiático.

Dicho dictamen también advirtió los altos precios de las expropiaciones (US$ 33 millones), los US$ 2.000 millones que debe gastar el Estado durante los 30 años de la subconcesión cuando opere el tren y varias cuestiones más. En ese documento se advierte que aún no se cuenta ni con un borrador del acuerdo de “gobierno a gobierno” entre Paraguay y Corea del Sur.

Lea más: MOPC y Fepasa quieren implementar el tren de cercanía sin una licitación

Gestión de US$ 300 millones, pero se invertirán US$ 587 millones

El proyecto de ley, que finalmente no se estudió, prevé que hacienda gestione el financiamiento del tren de cercanías hasta un monto máximo US$ 300 millones. Sin embargo, según Fepasa, se requiere una inversión de US$ 587 millones para ejecutar el plan.

De acuerdo con los datos proporcionados en su momento por Lauro Ramírez, titular de Fepasa, el Gobierno de Corea del Sur financiará, con un préstamo de US$ 300 millones del Eximbank Corea, a una tasa anual del 1% y un plazo de 35 años con 7 años de gracia, que es lo que figura en el proyecto de ley.

Además, según Ramírez, el país asiático conseguirá un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por otros US$ 200 millones más para costear la obra y la firma KIND deberá conseguir la financiación de otros US$ 75 millones más. Pero estos recursos no figuran en el proyecto de ley.