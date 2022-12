PGN 2023: ratificación de Diputados reduce levemente el monto

Un informe preliminar manejado por los legisladores indica que la versión de Diputados implica una leve reducción de US$ 4,8 millones, con respecto al monto que fue aprobado por la Cámara de Senadores.

Los datos indican que el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso recomendó la aprobación de un total de US$ 14.835 millones, la Cámara Baja en su sesión del 10 de noviembre aprobó US$ 14.839 millones y, posteriormente, la Cámara Alta en su sesión del 29 de noviembre amplió a US$ 14.845 millones.

Lea más: PGN 2023: diputados en campaña electoral reparten sueldos, bonificaciones y cargos

El proyecto de presupuesto modificado por el Senadores volvió para una segunda vuelta de estudio en Diputados, que en la sesión de pasado 5 de este mes se ratificó en su versión inicial y le incorporó el aumento salarial aprobado por el Senado para el personal de blanco del Ministerio de Salud Pública, con esta operación el monto final se redujo levemente.

La reducción no es significativa, porque mantiene los gastos rígidos muy por encima de lo que el Ejecutivo había planteado y la estimación de ingresos aumentados sin sustento real.

Senado empeoró el presupuesto

El Ministerio de Hacienda había solicitado al Senado que apruebe la versión de la Comisión Bicameral, atendiendo que comparando con el de Diputados era el menos peor, pero al final los senadores terminaron ampliando a otros sectores las subas salariales y la creación de más cargos.

Las autoridades de la cartera señalaron que el impacto de estos aumentos, atendiendo que se dará en forma gradual durante el ejercicio, en realidad se dará íntegramente en el año 2024.

Lea más: PGN 2023: inflaron los ingresos en G. 184.000 millones para calzar aumentos

Explicaron que con esto se pone en riesgo el cumplimiento del plan de convergencia fiscal, que prevé para ese año volver al tope de déficit fiscal de 1,5% del PIB como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El plan de convergencia busca reducir cada año el déficit y poner de esta manera un freno al endeudamiento público, que a octubre de este año asciende a US$ 14.876,5 millones, que equivale al 37,2% del PIB.

El PGN 2023 vuelve a consideración del Senado, para la decisión final y se estima que se ratificará en su versión.