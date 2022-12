PGN 2023: Congreso recortó obras por US$ 30 millones para financiar gastos corrientes

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, expuso ayer en el Banco Central del Paraguay (BCP) los detalles preliminares del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023 que sancionó la Cámara de Senadores el último martes y, en esta ocasión, e insistió en advertir que el impacto de las modificaciones se darán con mayor fuerza en el ejercicio 2024.

El evento, que se realizó en la sede de la banca matriz, se denominó “Paraguay: Evaluación 2022. Perspectiva 2023. Reformas estructurales como motores del crecimiento sostenible”, y tuvo como expositores, también al presidente del BCP, José Cantero; y al economista jefe de la Región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, William Maloney.

Llamosas tras realizar una evaluación sobre el complejo año que se acaba, sobre la coyuntura fiscal y los desafíos para el próximo año, en esta última parte se centró en el proyecto de presupuesto 2023 recientemente sancionado por el Congreso.

Explicó que los legisladores aumentaron el presupuesto en G. 214.000 millones (US$ 30 millones), con respecto al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo; se incrementaron los servicios personales en G. 351.000 millones (US$ 50 millones), de los cuales G. 292.000 millones (US$ 41,1 millones) se financiarán con impuestos.

Además, entre otros, se incluyen nivelaciones y aumentos salariales, bonificaciones a diversas instituciones, se crearon 1.340 nuevos cargos, se realizaron reprogramaciones de gastos por valor de G. 167.000 millones (US$ 23,5 millones), y se aumentó artificialmente la estimación del ingreso por G. 184.000 millones (US$ 25,9 millones), destinados principalmente a sostener gastos rígidos.

También destacó que se recortaron inversiones que se financian con deudas, principalmente en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para financiar gastos corrientes.

Aumentos multiplicados por 6

Luego de la exposición se llevó a cabo una conferencia de prensa, en la que el ministro de Hacienda dio más detalles sobre el tema y descartó la aplicación de un veto total, que más bien analizarán la posibilidad de un veto parcial si es posible.

Dijo que si se evalúa en el interior del presupuesto modificado por el Congreso existen numerosas reasignaciones, principalmente de gastos de capital a gastos corrientes que rondan los US$ 30 millones, de acuerdo con los datos preliminares.

En ese contexto, reiteró que el mayor impacto se dará en 2024 porque, por un lado, están los gastos corrientes aumentados que van a permanecer, que en algunos casos incluso hay que multiplicar por 2, por 3 o por 6, dependiendo de las decisiones que tomaron en cuanto al aumento salarial y las creaciones de cargos, entre otros gastos.

Además, por otro lado, indicó que se debe reponer los fondos al MOPC, principalmente, y a otras instituciones que fueron afectados por los recortes.

Ratifican déficit del 3%

El ministro Llamosas ratificó que el ejercicio fiscal cerrará este año con un déficit del 3% del producto interno bruto (PIB).

El secretario de Estado, durante su exposición en la conferencia llevada a cabo en el BCP, explicó que este mes de diciembre el saldo rojo estaría en torno a 0,8%, con lo que se llegaría al tope de 3% del PIB establecido en la ley de presupuesto 2022.

Llamosas, de esta manera, salió al paso de las opiniones lanzadas por economistas y consultoras del sector privado quienes estiman que a fin de año el déficit estará por encima del 3%.

Sostuvo que el tope está en la ley y es un compromiso asumido por el Gobierno, como parte del plan de convergencia fiscal que prevé para el año venidero -2,3% y en 2024 volver al tope de -1,5% establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Aseguró que el cierre fiscal es diferente al año pasado, porque se suavizó la ejecución de inversiones y la presión sobre el último mes del año.

En cuanto a volver al tope en 2024, indicó que el proyecto de presupuesto aprobado por el Congreso dificultaría el proceso de convergencia.