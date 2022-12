Energización de oficinas “fantasma” del puerto depende de ANDE, según MOPC

Los cinco edificios para “oficinas de Gobierno”, que se construyeron por casi US$ 82 millones en el puerto de Asunción, están terminados, pero hasta ahora no cuentan con la energía eléctrica necesaria para que los ministerios los ocupen.

En este momento, las torres “fantasma” ni siquiera cuentan con la electricidad que se requiere para probar en forma simultánea los ascensores o los sistemas de aire acondicionado, porque en el MOPC “se olvidaron” de esta parte fundamental de la obra.

Recién a comienzos de este año, la institución adjudicó la construcción de la “Línea Subterránea de Alimentación de Media Tensión de 23.000 Voltios” para las oficinas de Gobierno. Estas labores están a cargo de la empresa Benito Roggio e Hijos S.A., que fue adjudicada por otros G. 5.848 millones para ejecutar este componente del proyecto.

El Ing. Luis Ugarte, supervisor por el MOPC de los trabajos de cableado, señaló que la línea subterránea “está concluida” y que está en proceso de recepción provisional”.

Sin embargo indicó que la aprobación final y la energización de los edificios corresponde a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Se le consultó cuándo las torres podrán contar con la energía necesaria y respondió que “depende de unas celdas de medición que se está solicitando a la ANDE, y de la aprobación final por parte de ellos de los trabajos ejecutados”.

Contratista alega que culminará línea subterránea esta semana

Sin embargo, la empresa Benito Roggio informó a ABC que el avance de la línea subterránea llegó al 96%. Agregó que entre los trabajos concluidos figuran el “banco de ductos”, que está terminado en todo el trayecto. En cuanto al tendido de los conductores, también está ejecutado en un 100% en todo el tramo, detalló.

Respecto a las celdas de media tensión, la firma contratista del MOPC informó que ya están en el “puesto de entrega”, pero que falta el montaje. Asimismo resaltó que la construcción de casetas para puesto de entrega está concluida, pero que aún faltan las adecuaciones civiles de la “última revisión del proyecto”.

Acerca de la reposición de pisos de veredas y asfalto que fueron afectados por las excavaciones para el cableado subterráneo, el avance es del 98% y se están realizando retoques y arreglos de terminaciones”, dijo.

Según las estimaciones, los trabajos correspondientes a Benito Roggio estarán finalizados mañana martes, 20 de diciembre.

Oficinas “fantasma”

El MOPC también está analizando en este momento la recepción provisoria de los cinco edificios, pero los ministerios asignados siguen sin poder ocuparlos, porque además de no contar con la energía eléctrica necesaria, tampoco están equipados y amoblados. Por ahora son solo costosas oficinas “fantasmas”.

La construcción de las torres estuvo a cargo del Consorcio TBI, integrado por las empresas paraguayas Tecnoedil SA, Alberto Barrail e Hijos SA y la Constructora Itasa SA.

La obra fue adjudicada en 2017 por G. 478.828 millones (US$ 68 millones al cambio actual), pero el monto del contrato ya se incrementó a G. 574.579 millones (casi US$ 82 millones), es decir; ya se registró un sobrecosto de G. 95.750 millones (US$ 13,6 millones), que representa un incremento del 20%.