Tren de cercanías: Senado intentará tratar mañana el cuestionado proyecto, en la última sesión del año

Tras haber enviado de nuevo a las comisiones la semana pasada, la Cámara de Senadores una vez más intentará tratar mañana, en sesión extraordinaria, el cuestionado proyecto de ley para implementación del tren de cercanías, tramo Asunción-Ypacaraí.

Se trata del proyecto de ley “Que establece disposiciones especiales y de financiamiento para la ejecución e implementación del Proyecto Tren de Cercanías en el tramo comprendido entre la ciudad de Asunción y la ciudad de Ypacaraí, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa)”.

Lea más: Ni se les informó del plan, pero el tren los está por “aplastar”

Contratación directa, sin licitación

Según el último texto del plan normativo, se pretende autorizar al Poder Ejecutivo, a través de Fepasa, a suscribir el contrato de “subconsesión”, previa conformidad del Consejo Nacional de Empresas Públicas, por un plazo de hasta 30 años a partir del inicio de la operación, a favor del Organismo Público de la República de Corea Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND).

Es decir, una contratación directa sin un proceso licitatorio. “Una vez firmados tanto el acuerdo de implementación como el contrato de subconcesión, el subconcesionario estará obligado a obtener el cierre financiero definitivo para financiar el proyecto en un plazo perentorio y bajo las condiciones que serán establecidas en la reglamentación y en el contrato de subconcesión, respectivamente”, reza en el último proyecto de ley.

Resalta además que la “subconcesión” comprenderá únicamente el tramo respectivo entre las ciudades de Asunción y Ypacaraí. “El subconcesionario seleccionado estará obligado a obtener los recursos no cubiertos para el financiamiento del proyecto, cuyo incumplimiento producirá la cancelación de la subconcesión”, agrega.

Uno de los artículos también autoriza al Ministerio de Hacienda a realizar las gestiones correspondientes para el financiamiento del proyecto del tren de cercanías, hasta un monto máximo de US$ 300.000.000, cuyo instrumento de crédito para su validez deberá contar de nuevo con la aprobación del Congreso Nacional.

Lea más: Tren de cercanías: Senado manda a “foja cero” el plan

No se tiene dictamen de ninguna comisión

El senador Hugo Richer informó que difícilmente se trataría el proyecto de ley en la sesión de mañana, ya que no se cuenta con dictamen de ninguna Comisión, a no ser que “el plenario se constituya en comisión”.

Richer recordó que el proyecto de ley de implementación del tren de cercanías fue aprobado de forma general hace unos días, pero que cuando se trató de aprobar cada artículo, se giró de vuelta a las comisiones, por lo que se volvió a “foja cero”.

“Se había aprobado en general, pero cuando se estudió en particular, la semana pasada, una mayoría decide devolver el proyecto a comisiones, por lo que los dictámenes existentes quedaron sin efecto”, expresó.

Richer insistió en que si bien figura en el orden del día de mañana, como no tienen los dictámenes de comisiones difícilmente se trataría. “Ninguna comisión dictaminó, entonces la única manera para que se trate es que el pleno se constituya en comisión, que veo bastante difícil que eso ocurra”, dijo.

Lea más: Estado asumirá pago de más de US$ 2.000 millones por el tren de cercanía

Inversión de US$ 587 millones

Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND), junto a sus aliados y el Gobierno de Corea del Sur, deben financiar el tren de cercanías por un total de US$ 587 millones con un préstamo al Estado Paraguayo, a través de un “acuerdo” que hasta la fecha no se rubricó. En el proyecto de ley se autorizan solo US$ 300 millones y la estatal coreana “estará obligada a obtener los recursos no cubiertos para el financiamiento del proyecto”.

Una vez que opere el sistema del transporte, el Estado debe asegurar el pago de US$ 68 millones anuales a KIND por la operación del tren (más de US$ 2.000 millones por los 30 años de subconcesión), desembolso que debe salir del presupuesto del MOPC y del pasaje de los usuarios.