Itaipú: en los primeros meses de 2023 se facturará igual que en 2022, dicen

En los primeros tres meses del 2023, Itaipú va a seguir facturando con la tarifa de este año, dijo ayer el director paraguayo de la entidad binacional, Manuel María Cáceres durante una entrevista radial.

Indicó que “se paga con dos o tres meses de posterioridad” y anunció que si no hubiese acuerdo entre los gobiernos de Paraguay y Brasil respecto a la definición de la tarifa, habría un pago a cuenta, como este año, desde marzo hasta agosto. “Cada uno paga lo que cree que tiene que pagar y una vez que se tenga el precio o la tarifa final, hay un ajuste para cada lado. El que pagó más, tendrá un crédito, y el que pagó menos, tendrá que poner la diferencia”, detalló.

Salió a hacer esta aclaración luego de que Itaipú, lado brasileño, diera a conocer el lunes último, en su página web, que informó a Energía Nuclear e Binacional SA (ENBPar), de forma provisional, la composición de sus costos para 2023, considerando que hasta ahora no hay aprobación binacional de la tarifa para el próximo año. “Con los datos informados, el valor del Costo Unitario de los Servicios de Energía Eléctrica (CUSE) de Itaipú propuesto a la ENBPar para 2023 es de US$ 12,67/kW. El nuevo valor, todavía con carácter provisional, supone una rebaja del 38,9% sobre la tarifa actual”, dijeron.

Al respecto, Cáceres manifestó que “esta es una decisión unilateral del Brasil”. Añadió que no es secreto que de ese lado de la frontera siempre desearon la reducción de la tarifa. “Es una decisión interna brasileña, no una decisión de Itaipú. La tarifa de Itaipú está aún a nivel de grupos técnicos, no tenemos un acuerdo y nosotros tenemos otra posición”, indicó.

Postura es mantener alta la tarifa

Según el director paraguayo, Paraguay tiene la postura de mantener la tarifa lo más alto posible. “Hemos sacado un comunicado aclarando esto”, agregó, haciendo referencia al texto publicado en la página web de Itaipú, lado paraguayo, el lunes 19 de diciembre, también, a las 21:30.

Cáceres puntualizó que esto no es una definición de tarifa, ya que la misma se está negociando aún. “Como saben, la tarifa del 2022 ha llevado ocho meses para que lleguemos a un acuerdo. Lógicamente, este es un proceso de diálogo, de negociación y vamos a continuar en ese sentido defendiendo los intereses de Paraguay”, dijo.

Sobre el punto añadió que la función de represa, además de la generación de energía, está en los importantes montos para gastos sociales que benefician a ambos países, no solo a Paraguay sino que a Brasil también, sobre todo al Estado de Mato Grosso do Sul, dijo.

El director recordó que, normalmente, el acuerdo sobre el precio de la potencia tiene que darse a finales del año, pero como esto no se logró en el 2021, recién se definió en agosto de 2022.

“Paraguay mantiene su posición que se sostenga la tarifa, así que estamos en negociación a nivel técnico”, reiteró.

Asimismo, Cáceres refirió que el gobierno de Brasil tomó esta decisión fijando el precio internamente, así como en Paraguay se fija el precio interno de la ANDE. “Eso no significa que la tarifa esté reducida o esté un acuerdo sobre la tarifa”, reiteró.

Agregó que, obviamente, esta es una decisión unilateral inconsulta del Brasil y dentro de su modus operandi internamente.