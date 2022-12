Estado destinó US$ 761,7 millones para estar al día con la deuda pública

Al décimo mes del año la deuda pública total, que incluye a la administración central y entidades descentralizadas, asciende a US$ 14.876,5 millones, lo que equivale al 37,2% del producto interno bruto (PIB), ya por encima del nivel de prudencia de acuerdo con economistas y exministros de Hacienda.

Por esta deuda se abona mensualmente y el detalles es el siguiente: en enero US$ 22,5 millones, en febrero US$ 42,4 millones, en marzo US$ 124 millones, en abril US$ 82,8 millones, en mayo US$ 75,8 millones y en junio US$ 27,9 millones.

En julio se abonó US$ 51,8 millones, en agosto US$ 52,6 millones, en setiembre US$ 151,7 millones y en octubre, US$ 130,2 millones.

En total al mes de octubre el Estado abonó US$ 761,7 millones, contra los US$ 609,3 millones pagados en el mismo lapso del año pasado, lo que implica un aumento de 25%, según los datos de Hacienda.

El servicio de la deuda incluye el pago de los intereses, la amortización del capital prestado y la comisión por los préstamos realizados, por la colocación de bonos en el mercado local e internacional y por las obras “llave en mano”.

El incremento en las cuotas está en línea con el aumento que registra la deuda, solo en este periodo del gobierno de Mario Abdo Benítez (ANR) creció US$ 6.835,6 millones.

La suba se dio principalmente entre 2019 y 2020, cuando se recurrió a préstamos y se emitió bonos para enfrentar la caída de la economía y la pandemia por covid-19, respectivamente.

Estar al día con la deuda

Son pagos efectuados para estar al día con la deuda contraída con los organismos financieros internacionales, tenedores de bonos del Tesoro y los inversionistas que realizan obras públicas mediante la Ley N° 5074/13 conocida como ley “llave en mano”.

Estar al día con las cuentas le permite al Estado recibir los desembolsos regularmente, teniendo en cuenta que existen más de 60 proyecto de préstamos externos en ejecución por un monto de US$ 5.856 millones.

También le permite obtener nuevos créditos y emitir bonos del Tesoro, que en este último caso se utilizan mayormente para pagar las deudas o “bicicletear” las cuentas y en menor medida para llevar a cabo obras de infraestructura.

La deuda de la administración central se paga con recursos genuinos provenientes de la recaudación impositiva y con operaciones de “bicicleteo” o emisión de bonos; mientras que de las entidades descentralizadas, con los recursos que generan las instituciones mediante el servicio que prestan, pero su cumplimiento está garantizado por el Tesoro Público.

Bonos vencen en 2023

Hacienda actualmente ultima los trámites para obtener los recursos de préstamos antes de fin de año, de tal manera a tener los fondos para pagar por los bonos que vencen en enero de 2023.

En principio, vencían bonos por US$ 780 millones, que fueron emitidos en 2013 y en 2015, pero tras el “bicicleteo” efectuado en 2021 y al inicio del presente ejercicio (emitió nuevos bonos para canjear), el monto a pagar disminuyó a US$ 238 millones.

Hacienda tenía previsto emitir bonos para cancelar esta parte de la deuda en bonos, pero como el plazo en al inicio de enero no hay tiempo para colocar y optó por solicitar al Congreso autorización para realizar esta operación vía préstamos de organismos multilaterales.