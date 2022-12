En el Congreso llaman a titulares de Itaipú, ANDE y Cancillería para hablar de la tarifa 2023

Tras el anuncio realizado por autoridades del Brasil y la propia página oficial de Itaipú, lado brasileño, acerca de la reducción provisoria de la tarifa de la binacional para el 2023, el senador Eusebio Ramón Ayala solicitó a la Comisión Permanente del Congreso Nacional que convoque a las autoridades de Itaipú, de la ANDE y de la Cancillería para que expliquen lo que había sucedido.

Es por eso que esta mañana se realizó una reunión informativa, en la que el diputado Ángel Paniagua (ANR-Central), presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, indicó que esperan que el director de Itaipú les informe oficialmente sobre la fijación de la tarifa de la potencia para el 2023.

Recordó que para la definición de ese precio, los representantes de Paraguay y Brasil en Itaipú deben llegar a un acuerdo. “El director de Itaipú es el que tiene que venir a informarnos de eso. Es una propuesta de Brasil, incluso me han dicho que no es oficial”, comentó el presidente de la Comisión Permanente.

Lea más: Convocan a reunión informativa de Comisión Permanente por tarifa de energía de Itaipú

Asunción de Lula

Paniagua también contó que el canciller, Julio Arriola, viajará el domingo con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para la asunción al mando de Luiz Inácio Lula da Silva, y que a su vuelta se comprometió a informar con propiedad sobre la situación, tras conversar con el canciller del Brasil. “Esto es similar a lo que aconteció en 2021, es una cuestión interna de los brasileños”, opinó el legislador sobre el tema.

En ese sentido, cabe recordar que como en el 2021 no se llegó a un acuerdo respecto a la tarifa de Itaipú para el 2022, el gobierno del Brasil decidió pagar a por la potencia el precio que ellos creían conveniente (US$ 18,95 kW-mes), mientras que Paraguay siguió pagando a Itaipú la misma tarifa del año anterior (US$ 20,60 kW-mes).

Cuando se logró un consenso respecto al valor de la potencia, que fue intermedio (US$ 20,75 kW-mes), el Brasil debió cubrir el monto no abonado y Paraguay generó un crédito por haber pagado demás.

Lea más: Itaipú: tarifa anunciada está ligada a disputa política en el Brasil, dicen

La fecha que se fijó para conversar con autoridades de la Cancillería, Itaipú y ANDE es el miércoles 11 de enero de 2023, en la que será la primera sesión de la Comisión Permanente.

Críticas

El senador Daniel Rojas (PLRA), quien participó ayer de la reunión informativa de la Comisión Permanente del Congreso sobre la supuesta intención unilateral del Gobierno del Brasil de reducir la tarifa de la energía de Itaipú en 2023, cuestionó que la ANR tenga como asesores sobre temas energéticos a nefastos personajes.

“Lastimosamente, los que han entregado toda la vida, a través de acuerdos poco favorables al Paraguay, siguen manejando los intereses de la energía en nuestro país”, reprochó el parlamentario.

Lea más: Entreguistas siguen manejando intereses energéticos del Paraguay, reclama senador Rojas

Esto fue al referirse al hecho de que los cuestionados exdirector de Itaipú, José Alberto Alderete, y el extitular de Yacyretá, Ángel María Recalde estén asesorando al Partido Colorado sobre Itaipú.