Entreguistas siguen manejando intereses energéticos del Paraguay, reclama senador Rojas

El senador Daniel Rojas (PLRA) fue uno de los que participó esta mañana de la reunión informativa de la Comisión Permanente del Congreso sobre la supuesta intención unilateral del Gobierno del Brasil de reducir la tarifa de la energía de Itaipú en 2023. Tras la reunión, valoró que ahora desde la ANR planteen escuchar a la oposición, pero cuestionó que tenga como asesores a nefastos personajes.

Al referirse a “los que han entregado toda la vida a través de acuerdos poco favorables al Paraguay” hizo directa alusión a los cuestionados ex directores de binacionales José Alberto Alderete y Angel María Recalde, que ayer participaron de una reunión sobre el tema energético en el Partido Colorado.

Antes de pasarse al cartismo, Alderete fue titular de Itaipú durante la crisis política por la firma del acta entreguista entre el gobierno de Mario Abdo Benitez y el de Jair Bolsonaro en Brasil, donde se pretendía que Paraguay pague más por la energía, impidiendole acceder a la energía excedente (que tiene menor costo) y obligándonos a primeramente comprar la potencia contratada (más cara). Este caso, lo forzó a presentar su renuncia.

Por su parte, Recalde fue director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyreta (EBY) durante el gobierno de Horacio Cartes, durante el cual se suscribió el cuestionado “acuerdo Cartes-Macri” donde nuestro país renunció a reivindicaciones históricas y se terminó favoreciendo nuevamente a la Argentina.

El senador liberal fue muy crítico a la gestión de Abdo, afirmando que “el Gobierno no tiene estrategia y está reaccionando en base a lo que hace el Brasil” y que los “directores de entes, que son funcionarios, no están ni comunicando ni mucho menos dando la impresión de defender nuestros intereses”.

“Hay una percepción ciudadana de que no nos garantizan desde el Gobierno la defensa de la soberanía energética y de los intereses del Paraguay. Eso no hay que negar y recordé también el caso de “Joselo” y el acta secreta que quedó impune”, apuntó Rojas quien, no obstante, valoró que ahora la ANR se interese en incluir en el debate a otros partidos, aunque les recordó que hace tiempo el PLRA ya sentó por escrito sus fundamentos para una política energética.

“Representantes del Partido Colorado mencionaron que quieren una conversación con representantes de todos los partidos. Y bueno, si esa es una nueva posición, ojalá que sea la posición que conduzca a una política de Estado”, acotó y entregó el presidente de la Comisión Permanente, Ángel Paniagua (ANR, FR) el libro “50 años del Tratado de Itaipú. Propuesta de la mesa energética del Partido Liberal Radical Auténtico”, que compila la postura extensamente fundamentada de su partido.