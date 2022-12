Itaipú: tarifa anunciada está ligada a disputa política en el Brasil, dicen

En un nuevo ciclo del “Diálogo con la Prensa”, que se reanudó ayer, la parte paraguaya de Itaipú, un año después del último encuentro, con el director general Manuel María Cáceres, insistió en señalar que no existe un valor establecido de la tarifa de potencia 2023, porque siguen analizándola en la instancia técnica de la binacional.

Precisó que el estudio de la tarifa no está en el Directorio Ejecutivo, ni en el Consejo de Administración, porque sigue en la fase técnica del Comité de Estudios para Evaluación del Costo del Servicio de Electricidad (Cecuse).

Recordó que no es ningún secreto que Brasil siempre quiso una tarifa baja de Itaipú, pero que actualmente se está ante una administración brasileña de salida, cuyo mandato finaliza este 31 de diciembre, y que la negociación respecto al precio de la potencia continuará con la administración entrante.

Lea más: Itaipú: aún no hay acuerdo sobre costo de tarifa, según Cecuse

Sobre la tarifa que dieron a conocer autoridades del vecino país, de US$ 12,67 US$/kW-mes, Cáceres señaló que existe en el lado brasileño una disposición legal mediante la cual ellos hacen una estimación, pero que esta “jamás puede considerarse una tarifa de Itaipú”.

Enfrentamiento político en Brasil

En este contexto, habló de la situación política que se está dando en el vecino país. “(Esta) es una administración que está de salida, yo no sé si Uds. están siguiendo el día a día de la política brasilera. Hay un enfrentamiento entre la administración saliente y la entrante, justamente sobre temas energéticos. Entonces uno podrá interpretar que los salientes están atándole la mano a los entrantes”, refirió.

Sobre la negociación con la nueva administración que asume el Gobierno el 1 de enero próximo, destacó que en el pasado fue uno de los propulsores de los gastos de desarrollo (socioambientales) para el Brasil y Paraguay.

Lea más: Paraguay señala que no existe reducción consensuada de tarifa de Itaipú para 2023

Estas declaraciones aluden directamente al presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, en cuyo mandato anterior se creó lo que se conoce como gastos socioambientales, y es sobre esa base que el gobierno paraguayo pretende sostener que no se debe bajar la tarifa de Itaipú, de manera a mantenerla en US$ 20,75 kW-mes.

“El precio que propone Paraguay se sostiene en el derecho al desarrollo, en los gastos de desarrollo que Itaipú tiene”, agregó y enumeró obras como los puentes de Presidente Franco - Foz de Yguazú, de Carmelo Peralta - Puerto Murtiño y el plan maestro de la ANDE.

Reiteró que Itaipú aportó casi U$ 380 millones para el desarrollo de la ANDE en estos cinco años. “Itaipú no es solo generación de energía, es un aporte al desarrollo de los dos países”, expresó.

Lea más: Brasil anuncia una reducción de 38,9% en la tarifa de Itaipú para 2023 de manera provisional

Dijo también que bajar la tarifa de Itaipú es un compromiso electoral del presidente saliente, Jair Bolsonaro. “Ellos quieren bajar a 12, pero si pueden bajar a 5, van a bajar a 5″, refirió.

Cáceres explicó que si se aplica taxativamente lo que indica el Anexo C del Tratado de Itaipú respecto a la tarifa, la misma quedaría cerca de lo que propone actualmente el Brasil.

Pero añadió que si esto se llegara a dar, afectaría a las obras de desarrollo que Itaipú viene realizando. “Por eso defendemos la función de que Itaipú no solo es generadora de energía sino factor de desarrollo”, apuntó.

Lea más: Brasil subsidiará si se llega a la tarifa intermedia en Itaipú, advierten

Nos enteramos 2 minutos antes

Según Cáceres, las autoridades paraguayas de Itaipú se enteraron también el lunes último, al igual que la prensa, de la decisión del Brasil adoptar una tarifa de US$ 12,67 kW-mes. “Nos enteramos dos minutos antes que salgan las noticias por los diarios y ahí aclaramos la posición nuestra. Esto no es algo que se negocia, hay atribuciones que ellos dicen que son legales y allá ellos (...) Es una estimación, no es una fijación”, insistió.