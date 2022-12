Preocupa que Paraguay a esta altura no tenga hoja de ruta propia sobre Itaipú, dice Kattya González

“En la renegociación del Anexo C que se está dando, ellos (Brasil) tienen una hoja de ruta y lo que preocupa es que Paraguay no tiene una propia y no está reaccionando ante estas situaciones de hecho que después van a ser muy difíciles de revertir”, dijo la diputada Kattya González (PEN), remarcando que nuestro país no debe ceder con el tema de la tarifa de la energía, que es una de las principales herramientas para forzar la revisión del Tratado.

Insistió en que el Gobierno actual, y sea cual sea el que venga tras las elecciones de abril de 2023 tienen que entender que de una buena renegociación del Anexo C depende el futuro desarrollo de nuestro país y cubrir el déficit presupuestario, porque Paraguay ya no tiene margen para seguir endeudándose.

“Nuestra tarjeta de crédito está en rojo, no podemos seguir endeudándonos con la manera tradicional que lo venimos haciendo, bonos, préstamos, etc. ¿Dónde va a estar nuestra fuente para que calce el desarrollo en los próximos años?, en Itaipú”, destacó.

También remarcó que, así como este Gobierno carece de legitimidad para generar confianza en defender los intereses del país, el siguiente gobierno tampoco tendrá mucho margen, ya que cuanto mucho logrará un 30% de legitimidad, según los votos históricos en las elecciones.

Por ello, dijo no querer “cargar toda la tinta al otro gobierno”, ya sea de la concertación, de la ANR, y más bien hay que apuntar a “gobernar con la mayor cantidad de fuerzas políticas”, aunque dijo que eso ahora no se da “porque la claque política cree luego que el Estado es su feudo”.

Para la legisladora, el Ejecutivo tiene que entender que nuestro país tiene varios puntos a favor que poner en la mesa a la hora de la renegociación y no ceder a las presiones de Brasil que, independientemente al cambio de Gobierno (Jair Bolsonaro-Luis Inacio “Lula” Da Silva), tiene una política única.

“El Paraguay no tiene un camino único, la buena noticia es que el Paraguay tiene varios ejes estratégicos que puede abordar, desde la renta energética, que hablamos de un cálculo más o menos de US$ 2.000 millones al año, que es lo que endeudamos en pandemia para que la gente entienda, hasta lo que significa a la industrialización diversificada con nuestra propia energía”, dijo.

También sumó como puntos a favor del Paraguay cuestiones históricas como que fuimos los más afectados en cuanto a superficie inundada y también, no renunciar a la auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) que respalda la postura histórica de que Paraguay hace tiempo ya canceló su deuda con el Brasil por la construcción de la hidroeléctrica.