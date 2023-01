Paraguay canceló primer bono emitido en el mercado internacional

De acuerdo con los datos suministrados por el Ministerio de Hacienda, Paraguay canceló el primer bono soberano emitido en el mercado internacional en el año 2013. Dicho bono tuvo una emisión inicial de US$ 500 millones a una tasa de 4,625%, a 10 años de plazo, con una reapertura realizada en el año 2015 por US$ 280 millones, totalizado un valor nominal de US$ 780 millones.

Según los datos suministrados por la cartera fiscal, el pasado 13 de enero se amortizó la totalidad del saldo remanente de unos US$ 237,59 millones (incluso días antes de su vencimiento).

Desde la cartera estatal detallan que los recursos de dichas emisiones fueron destinados a financiar el programa de inversiones en obras de infraestructura, electricidad y viviendas que implementó el Gobierno en los últimos años.

El monto total colocado en bonos soberanos asciende a US$ 6.055,7 millones, en un periodo desde 2013 a 2022, según datos oficiales de Hacienda.

Administración de pasivos o canje de deudas

Cabe resaltar, que con la aprobación de la Ley N° 6638/2020 de Administración de la deuda pública, Paraguay viene realizando operaciones de canje de deudas “bicicleteo” con el fin suavizar el perfil de vencimientos de la deuda.

Así en los años 2021 y 2022, se realizaron las primeras operaciones de manejo de pasivos, mediante las cuales se recompraron alrededor de US$ 542,41 millones, lo que representa aproximadamente el 70% del total del bono 2023, quedando como saldo US$ 237,59 millones, que fue cancelado esta semana.

Con estas operaciones, según Hacienda se buscó reducir la carga de intereses, consecuencia de las tasas más bajas obtenidas en relación a la del año 2013 y, a la vez, extender el plazo de la deuda, reducir la concentración de pagos de amortización en el corto plazo.