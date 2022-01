Hacienda ya canjeó bonos soberanos por US$ 630 millones

La Ley N° 6638/2020, que modifica y amplía la Ley N° 5.097/2013, que dispone medidas de modernización de la administración financiera del Estado y establece el régimen de cuenta única y de los títulos de deuda del Tesoro Público, y fija disposiciones legales complementarias para la administración de la deuda pública.

La referida normativa, comúnmente conocida como de “bicicleteo” de deudas, autoriza a realizar operaciones de rescate, recompra, intercambio, canje, renegociación, conversión, sustitución, reestructuración, operaciones para mitigar riesgos de fluctuación de monedas extranjeras así como para mitigar riesgos relacionados a tasas de interés y todas aquellas operaciones de similar naturaleza vinculadas con los títulos de deuda del Tesoro Público.

La legislación permite efectuar emisiones para administración de deuda pública, hasta el límite del 40% de la suma del valor nominal de todos los títulos ya emitidos y en circulación, lo que representaría más de US$ 3.000 millones, atendiendo que según los últimos datos de Hacienda, el total ronda los US$ 7.688 millones.

Hacienda realizó la primera operación de “bicicleteo” el año pasado por un monto de US$ 329,5 millones, de tal modo a reducir los vencimientos programados para 2023 por la emisión de bonos soberanos en 2013 y 2015, por un total de US$ 780 millones.

El plazo de la mayor parte de estos bonos canjeados fueron extendidos a los años 2031, 2032 y 2033 (parte iguales); en tanto, una porción más pequeña serán amortizados en los años 2048, 2049 y 2050.

La segunda operación

La segunda operación se realizó el último jueves 20 del presente mes, por un monto de US$ 301 millones que corresponden a emisiones realizadas en 2013 y 2015, con vencimiento previsto para el próximo año; así como también la emisión de 2016, cuyo plazo de pago de capital vence en 2026.

Los nuevos bonos canjeados la semana pasada deberán ser amortizados en los años 2031, 2032, y 2033, de acuerdo con el informe que dio a conocer la cartera fiscal.

Las dos primeras operaciones de “bicicleteo” de deuda permitió a Hacienda reducir el monto que el próximo año el Tesoro Público deberá pagar a los inversionistas, que ahora equivale a US$ 238 millones; en tanto, el próximo vencimiento de 2026 disminuye de US$ 600 millones a US$ 527 millones.

Las autoridades de Hacienda no descartaron que en el transcurso del año se pueda realizar una nueva operación de recompra de bonos con vencimiento 2023, aunque dejaron en claro que dependerá de las condiciones del mercado internacional. Por de pronto, dijeron que el remanente se pagará en efectivo y, para ello, empezarán en el segundo semestre a ahorrar los recursos para cumplir con los inversionistas al inicio de enero del próximo año.