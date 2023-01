Critican que Fepasa acumule multas por falta de transparencia

Federico Legal, abogado y activista que pregona el libre acceso a la información pública que está en poder del Estado, criticó a Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa) que acumula multas por G. 132 millones por incumplir la Ley N° 5.189 que obliga a instituciones públicas, binacionales y aquellas empresas que tengan participación en el Estado, a que reporten el uso de los recursos.

Indicó que la normativa fue promulgada en 2014, en ese entonces en su artículo 8° establecía que el cumplimiento de la ley era responsabilidad de los titulares y en caso contrario, estos serían sancionados con multas. Sin embargo, ese artículo fue modificado en 2016, con la Ley N° 5747, y así, se revirtió esa disposición.

“La modificación fue un retroceso”, recalcó.

Añadió que anteriormente la máxima autoridad debía pagar las multas con sus recursos propios, y ahora, con la normativa vigente, es la institución la que asume la responsabilidad.

Conforme a un informe de la Secretaría de la Función Pública (SFP), responsable del monitoreo de cumplimiento de la mencionada ley, Fepasa acumula nueve notificaciones, que datan desde el 2016. A la fecha, la institución no abonó la multa y sigue sin cumplir con su obligación de transparentar su gestión.

Tampoco se aprecia ningún mecanismo que permita la participación ciudadana, estipulada en la Ley N° 5282 de Acceso a la Información Pública (AIP) y Transparencia Gubernamental, que reglamentan derechos garantizados en el artículo 28 de nuestra Constitución Nacional.

Al respecto, el presidente de Fepasa, Lauro Ramírez, indicó que envían el informe a la Secretaria de la Función Pública (SFP) con regularidad. Sin embargo, la misma institución le cuestionó que la información debe publicarse en su portal digital, de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 5189.

Además, indicó que la normativa no tiene sentido y es como tantas leyes que no se cumplen en el país. Al ser insistido en que la esencia de la normativa es transparentar las gestiones, se comprometió a actualizar los informes. Hasta el momento, no se aprecia dichos reportes en el portal.