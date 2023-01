Estas son las instituciones públicas que no pagan sus deudas con la ANDE

El Ing. Félix Sosa, presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), confirmó que existen varias instituciones públicas que están en deudas importantes. Ante esta situación, señaló que ya habló con el ministro de Hacienda al respecto.

Lea más: ANDE: solo hoy hubo 1.200 cortes de electricidad por falta de pago

Las principales instituciones que tienen deuda son: el Ministerio de Salud, la Policía Nacional, Copaco, la Industria Nacional de Cemento (INC), según dictó Sosa.

“Nosotros vamos a hacer las gestiones correspondientes, pero no podemos dejar como ejemplo sin servicio de agua a la gente cortando la energía eléctrica de una proveedora de agua”, subrayó detallando que también tienen deudas muchas aguaterías no privadas y no solo de la Essap.

Cortes de energía afectaría a todo un sector

“Buscamos una solución porque el corte de energía en estos casos no solamente afecta a los clientes sino a un sector. Lastimosamente si no se llega a un acuerdo, se procederá al corte de energía eléctrica”, mencionó.

Lea más: ANDE sigue con cortes de electricidad por morosidad en Asunción y el área metropolitana

Aseveró que la institución procederá al corte del servicio si el cliente no se acerca al ANDE para poder buscar una solución a su deuda. “Es el último paso que realizamos. primero le enviamos hasta la tercera factura y ahora tenemos muchos clientes con facturas atrasadas por el periodo que no hemos realizó cortes”, señaló.

Clientes pueden acceder a facturas mediante la web

En el caso que no lleguen las facturas del mes en las casas, Sosa recordó que mediante la página web o en el aplicativo telefónico los clientes pueden acceder con los detalles del suministro y poder pagar en las bocas de cobranza habilitadas.

Mencionó además que la exoneración del 25% por parte de Itaipú del consumo de energía eléctrica ya terminó con la lectura y emisión de factura del mes de diciembre, por lo tanto, en la factura de enero ya no se cuenta con ese beneficio.

Lea más: ANDE pretende reducir la morosidad al 20%

Insta además a las personas a utilizar de manera adecuada los equipos de refrigeración, como el aire acondicionado, para evitar sorpresas en las próximas facturas. “Registramos un alto consumo de energía en el verano. La demanda de la energía eléctrica se duplica y lógicamente ese consumo realiza la gente y eso se factura”, manifestó.