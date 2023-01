Los depósitos del sistema están garantizados por G. 20,60 billones

Los depósitos totales del sistema (en bancos y financieras) al cierre del 2022 alcanzaron G. 121,96 billones (US$ 16.707 millones) de los cuales están garantizados, G. 20,60 billones (US$ 2.823 millones). O sea, el 17% del total de los ahorros están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) del Banco Central del Paraguay (BCP), según se aprecia en un reporte oficial.

El valor garantizado al cierre del 2022 fue superior en 11% frente al año anterior, cuando alcanzó G. 18,68 billones (US$ 2.687 millones)

Este fondo tiene como finalidad cubrir parte de los depósitos en los bancos y financieras para que los ahorristas puedan recuperar hasta el equivalente a 75 salarios mínimos mensuales en cada entidad financiera por persona física o jurídica.

Hasta 75 salarios mínimos

Así, tras el último ajuste del salario mínimo legal vigente a G. 2.550.307, el límite de garantía de depósito, asciende actualmente a guaraníes 191.273.025 por depositante. Es decir, aquel depositante que tiene ahorros inferior a ese monto están cubiertos en un 100% por el FGD; no así aquellos que superan este monto. No obstante, el FGD cubre a más del 90% de los depositantes por la totalidad de sus ahorros, considerando que los mismos son inferiores o iguales a la base de la garantía.

Según los datos del BCP, G. 88,26 billones (US$ 12.081 millones) es el valor de los ahorros que están fuera de la garantía y que representa menos del 10% de los depositantes del sistema.

Por otro lado, el saldo de deudas que mantienen los titulares de depósitos con el sistema financiero privado, susceptibles de compensación antes del cómputo de garantía, fue de G. 113,42 billones (US$ 15.537 millones) y mostraron un incremento del 12% frente al 2021.

Según los registros del Banco Central, al cierre del 2022, el número de depositantes ascendió a 3.754.710, frente a 3.184.492 ahorristas del año anterior, en el mismo periodo. Así, en un año se incorporaron 570.218 nuevos depositantes al sistema financiero, que implica un crecimiento del 17%. El banco que mayor cantidad de depositantes tiene es Familiar, con 998.333 titulares de ahorro. En segundo lugar aparece Visión Banco, con 856.223, en junio último.

¿Qué es el FGD?

El Fondo de Garantía de Depósitos, administrado por el Banco Central del Paraguay como un patrimonio separado, actúa institucionalmente como parte de la Red de Seguridad Financiera del sector. A través de una legislación correctamente estructurada, esta red se encuentra constituida por: i) un seguro de prestamista de última instancia; ii) un régimen eficiente de regulación y supervisión; iii) un sistema ágil de resolución de instituciones débiles; y iv) reglas de protección a los depósitos.

De acuerdo a la Ley Nº 2334 del año 2003, se estableció un régimen explícito, limitado, obligatorio y oneroso de garantía de depósitos, constituido con financiamiento público y privado, con el propósito de proteger el ahorro del público en las entidades financieras privadas autorizadas a operar por el Banco Central del Paraguay y se dio después de la crisis financiera de los 90.

Ahorros de cooperativas siguen sin protección

Las cooperativas concentran más de US$ 2.000 millones en ahorros de más de 1.000.000 de asociados, los cuales no cuentan con protección. Los proyectos para creación del fondo de protección de los ahorros no avanzaron hasta el momento

Mientras tanto hay cientos de casos de cooperativas que llegaron a quebrar por mal manejo administrativo y dejaron sin los ahorros de toda la vida a sus asociados.