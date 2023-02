Gasto salarial creció 4,7% tras pago de los primeros aumentos previstos

La cartera de Hacienda presentó ayer el informe de situación financiera de la administración central correspondiente al mes de enero, en donde detalla la ejecución de los ingresos, los gastos, la inversión física realizada y el resultado fiscal.

El viceministro de Economía, Iván Haas, explicó en conferencia virtual que en lo que respecta al gasto, las remuneración a los empleados se incrementó 4,7% con respecto al mismo mes del año pasado.

Según el informe, en enero del año pasado se gastó en salarios poco más de G. 1,3 billones (US$ 189,6 millones al cambio vigente) y en enero del presente ejercicio subió a más de G. 1,4 billones (US$ 198,4 millones), lo que implica G. 64.000 millones (US$ 8,8 millones) más.

Haas dijo que se debe a los aumentos que se dieron, principalmente en educación, salud y fuerzas públicas (policías y militares), en este último caso por la variación del sueldo mínimo.

Aumentos salariales en el PGN 2023

El presupuesto contemplaba el pago desde enero del aumento por la variación del sueldo mínimo en 11,4% registrado en 2022, para los funcionarios administrativos que ganan hasta el mínimo (G. 2.550.307 mensual); para los militares y policías, gobernadores y miembros de Juntas Departamentales el 50% del incremento. También recibieron el ajuste los veteranos y adultos mayores.

En marzo, por su parte, recibirán un incremento del 8% los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y otros 8%, en julio.

Las demás subas previstas en el presupuesto para el personal de Salud, la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) se irán dando desde el segundo semestre del año de acuerdo a la disponibilidad de recursos, según el decreto que reglamenta la ley de presupuesto.

El presupuesto igualmente autoriza a Salud Pública a establecer un nuevo piso salarial para el funcionario permanente y personal contratado, elevando un promedio de G. 400.000 para los distintos grupos ocupacionales que forman parte de dicho organismo, que se abonará a partir del último cuatrimestre del año.

Este último punto generó cierta confusión tras la conferencia de prensa, porque ante la consulta de si se abonó los G. 400.000 previstos en el presupuesto el viceministro respondió que ya se impactó plenamente.

Haas aclaró posteriormente a ABC que se refería a que está dentro del presupuesto y no a que se cobró efectivamente en enero, atendiendo que se prevé para el último cuatrimestre y para ello primero deberá ser reglamentada.

El 68% de la recaudación va a salarios

El informe de Hacienda señala que el gasto salarial de enero representa el 68% de los ingresos tributarios, es decir de cada G. 100 recaudados, G. 68 se destina a remuneración del personal. En enero del año pasado, sin embargo, esta relación era del 64%.

El viceministro de Economía señaló que dentro de ese paquete, el 54% va al cumplimiento de las principales funciones del Estado, tales como salud, educación y seguridad.

El Presupuesto General de la Nación (PGN) tiene asignado 316.897 cargos de funcionarios permanentes, de esto 237.082 corresponden a la administración central y 79.815 a las entidades descentralizadas. Hay 2.264 nuevos puestos públicos con respecto al año pasado. A esto se debe agregar unos 55.000 funcionarios contratados.