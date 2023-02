En un tuit, exconsejero de Itaipú sugiere aumentar capital de la ANDE

Se podría aumentar el capital de las empresas compradoras en la Itaipú (ANDE y ENBPar), de US$ 50 millones (actual) a US$ 100 o US$ 200 millones, para que estas empresas puedan ganar más a fin de año, ya que se establece 12% de ganancia de las mismas por año de operación de la entidad, escribió en twitter el exconsejero de Itaipú, Eduardo Viedma, esta semana. El próximo martes, 28 de este mes, se paga la última cuota de la deuda de Itaipú.