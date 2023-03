Banco Sudameris adquiere acciones de tres empresas que eran del Grupo Cartes

El Banco Sudameris emitió un comunicado en el que indica la adquisición de las acciones que pertenecían al grupo Cartes. A continuación, el texto íntegro del documento:

“Banco Sudameris se transforma en el socio de CCU y Enex para sus empresas en Paraguay

La institución adquirió las acciones que pertenecían al Grupo Cartes en Bebidas del Paraguay, Distribuidora del Paraguay y Enex Paraguay, que serán controladas por CCU y Enex, ambas compañías ligadas a Quiñenco (Grupo Luksic).

La transacción, que se realizó siguiendo los lineamientos establecidos por la OFAC de Estados Unidos, contribuye a la continuidad de compañías que en total cuentan con más de 1.350 trabajadores y que tienen planes de inversión que suman cerca de US$ 135 millones en el país.

Asunción, 16 de marzo de 2023. Banco Sudameris adquirió las acciones de Bebidas del Paraguay, Distribuidoras del Paraguay y Enex Paraguay que antes pertenecían al Grupo Cartes.

La transacción se realizó por medio de un canje de activos, bajo el asesoramiento legal de especialistas nacionales e internacionales, y bajo estricta consideración de los lineamientos impuestos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) de Estados Unidos.

De esta manera, Banco Sudameris se transforma en el socio estratégico en Paraguay de CCU y Enex, con las cuales suscribió nuevos pactos de accionistas para sus respectivas filiales en el país. CCU es una empresa listada en la bolsa de Santiago de Chile, controlada conjuntamente por Quiñenco (Grupo Luksic) y la multinacional holandesa Heineken. Enex, en tanto, es propiedad de Invexans, filial de Quiñenco.

Banco Sudameris informó también que vendió hoy a Enex un 5% de las acciones de Enex Paraguay por US$ 3,5 millones. De esta manera, Sudameris quedará con el 45% de la propiedad en cada una de sus nuevas empresas, y CCU y Enex con un 55%.

Bebidas del Paraguay y Distribuidora del Paraguay, ahora propiedad de Sudameris y CCU, comercializan en el país las marcas Heineken, Amstel, Sol, Sajonia, La Fuente, Puro Sol, Pulp y Watts. Actualmente, cuentan con 500 trabajadores que proyectan aumentar a 580, mientras que su inversión suma cerca de US$ 90 millones, con planes de llegar a US$ 180 millones.

Por su parte, Enex Paraguay, también desde ahora propiedad de Sudameris y Enex, tiene 75 puntos de venta, con cerca de 850 trabajadores en su red de estaciones de servicio y tiendas de conveniencia. La empresa pretende elevar a 1.150 sus colaboradores y tiene planes para incrementar de US$ 142 millones a US$ 187 millones su inversión en Paraguay.

La transacción concretada hoy, en la que Sudameris ha participado poniendo toda su experiencia en materia de banca internacional, permite la continuidad en Paraguay de empresas que aportan al desarrollo del país y que serán controladas por compañías ligadas a un grupo chileno de alcance global. Como nuevo accionista de las empresas mencionadas, Sudameris valora el know how y trayectoria de sus nuevos socios en los mercados de bebidas y energía, y aportará por su parte todo el conocimiento local necesario para el manejo adecuado de ambos negocios en el Paraguay.

Acerca de Banco Sudameris

Sudameris pertenece al grupo Abbeyfield y Abbeyfield Financial Holdings (AFH) al cual en el año 2018 se incorpora como accionista el banco de desarrollo holandés Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. que ostenta el 15% de participación.

Sudameris durante los últimos años ha sido protagonista en el crecimiento del sistema financiero, apostando principalmente al sector real, y hoy es líder en financiación a los sectores Ganadero, Industrial y Servicios.

Cabe resaltar que Banco Sudameris se encuentra en el proceso de fusión por absorción con el Banco Regional, acuerdo concretado a finales del año pasado y con esta operación Sudameris pasará a ser la entidad más grande del sistema bancario local.

Las cifras consolidadas de Sudameris más Regional suman aproximadamente en Total de Activos US$ 4.800 millones, en Total de Cartera de Préstamos US$ 3.800 millones (22% del Sistema Bancario) y en Total de Depósitos US$ 3.100 millones (17% del Sistema Bancario).

Estas cifras lo ubican a Sudameris como el mayor Banco del Sistema Financiero Paraguayo”.