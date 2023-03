Medidas del BCP son para apoyo al sector productivo por sequía

A través de la Resolución N° 18, el Banco Central autorizó medidas transitorias de apoyo al sector productivo agropecuario, esto ante la situación climática desfavorable en zonas geográficas de relevancia para la producción y sus estimados efectos negativos en la cadena agropecuaria.

El Directorio del Banco Central del Paraguay emitió una resolución de carácter transitorio con el objetivo de brindar herramientas de alivio para enfrentar la referida situación, de manera adecuada y oportuna, según refiere un comunicado de la banca matriz.

En ese sentido, las normas aprobadas establecen que:

Se permitirá la interrupción del cómputo del plazo de la mora en la formalización las renovaciones, refinanciaciones o reestructuraciones del capital, incluyendo los intereses devengados y otros cargos, hasta la fecha del nuevo acuerdo o contrato de aquellos préstamos otorgados a los sectores vinculados a la actividad agrícola y ganadera afectados por impactos adversos de la naturaleza.

También la medida de apoyo incluye a los productores agrícolas que sufrieron pérdidas por la reducción de los precios de sus productos en periodos anteriores. Con ello se evitará el deterioro de la categoría de riesgo del cliente, permitiendo que se mantenga su calidad de sujeto de crédito.

Los beneficios alcanzan a aquellas operaciones de plazo superior a 2 años que requieran de renegociaciones parciales, no regirá la obligación de cancelar la totalidad pudiendo los afectados renovar, refinanciar o reestructurar solo aquellas operaciones citadas, aplicando las garantías originalmente constituidas.

El directorio aprobó estas medidas transitorias con el propósito de mitigar el impacto de las previsiones necesarias sobre el saldo de la cartera beneficiada con estas medidas transitorias y dosificar la afectación a las entidades se permitirá diferir estos cargos por previsiones y reconocerlos de manera gradual en ejercicios posteriores, según detalla la resolución.

No hay auxilio para constructoras

Debido al atraso del Gobierno en el pago a las constructoras (más de US$ 300 millones), muchas de ellas están al borde de ser devaluadas en su calificación crediticia debido a que no están pudiendo afrontar el compromiso con los bancos, por lo que insisten en una medida urgente de auxilio. Cuestionan que el BCP no ha respondido los pedidos de este sector, mientras siguen dando apoyo al agro.

Al respecto, el titular del Banco Central del Paraguay (BCP) José Cantero indicó que la medida excepcional de refinanciamiento del BCP es un instrumento exclusivo para mitigar los impactos transversales que generan los choques exógenos que, de tanto en tanto afronta la economia paraguaya, tales como: sequias, inundaciones, aftosa, covid, etc. , por lo que hasta ahora no han podido dar ese auxilio financiero que demandan las constructoras, debido a que no se trata de un efecto exógeno o crisis externas; sino de otros motivos.