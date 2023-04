Itaipú: más agua trajo más dólares al país en el primer trimestre de 2023

El cuadro de las remesas hechas desde Itaipú en el lapso enero/marzo incluye igualmente el beneficio que el Tratado denomina “Royalties”, que en este caso se incrementó 20,96%. Así como los pagos a la ANDE, que en lo que va del presente ejercicio tuvieron un aumento del 20,96%.

De acuerdo con el informe de la Dirección Financiera de Itaipú, que remitió a nuestra redacción a través de la División de Prensa de su Asesoría de Comunicación Social, entre enero y marzo últimos, la binacional transfirió al Paraguay US$ 118.901.700, mientras que en similar lapso de 2022 remitió US$ 94.814.000.

En otras palabras, en el primer trimestre de 2023 hubo US$ 24.087.770 más (25,40%) que en el primer trimestre de 2022. En lo concerniente a la “compensación” que recibe nuestro país por ceder su energía al Brasil, el informe de referencia indica que llegó a US$ 54.199.200, contra los US$ 41.325.000 del año pasado. La diferencia por ende fue de US$ 12.874.200 (31,15%) a favor del presente ejercicio respecto el primer trimestre de 2022.

En cuanto a los beneficios que abona Itaipú a la ANDE, Resarcimiento por Cargas de Administración y Supervisión (mensual) y Utilidad por Capital (anual), el informe de la entidad binacional señala en el ejercicio en curso (enero/marzo) remesó US$ 4.621.600, contra 3.820.600 transferidos en 2033. con una diferencia de US$ 801.000 (20,96%) favorable al primer trimestre de este año.

La curva que grafica los pagos iba a la baja ¿qué pasó?

¿Qué factores influyeron para que la curva a la baja, significativamente visible en los años precedentes, se orientara de nuevo en 2023 hacia arriba?

“El monto supera en US$ 24 millones a lo que había transferido en el primer trimestre de 2022 y se debe principalmente a las condiciones hidrológicas actuales, así como al óptimo desempeño de las unidades generadoras de la central hidroeléctrica”, explica la Dirección Financiera de la entidad binacional.

Ahora solo resta el reporte de la Dirección Técnica sobre la producción de la central binacional en las condiciones hídricas subrayadas, mucho más favorables si se las compara que las de los años anteriores, marcadas con dureza por la sequía.

El informe oficial de la Dirección Financiera explica que el Tratado establece que los Royalties constituyen un resarcimiento financiero que perciben los Estados paraguayo y brasileño por permitir la utilización del potencial hídrico del río Paraná para la producción de energía eléctrica. Recordemos que este pago forma parte del costo del servicio de electricidad de Itaipú.

La compensación paga el Estado brasileño

Sobre la Compensación explica que es abonada por el Estado brasileño “para acceder a la parcela de la producción que Paraguay no utiliza”.

Este pago, por ende, no integra el costo del servicio de electricidad de Itaipú pero, no debe olvidarse, desde el 28 de enero de 1986, fecha que, luego de insistentes presiones desde nuestro país, que no provenían del oficialismo, los gobiernos decidieron, nota reversal mediante, incluir el importe correspondiente a la compensación “exclusivamente en la tarifa a ser pagada por la parte que consuma la energía cedida”.

Los pagos a la ANDE, tanto los que la binacional transfiere mensualmente, como los que envía anualmente (Utilidad), también son descargados sobre el costo de producción de la entidad binacional.