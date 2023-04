La ANDE comprará 100.000 medidores convencionales

El 20 de abril del año en curso, la ANDE debía recibir las propuestas para abastecerse de medidores electrónicos de conexión directa, pero ayer informaron que se pospuso para el 3 de mayo próximo. “Es una compra normal que hacemos para cubrir el stock que necesitamos, porque los medidores inteligentes no los vamos a tener en breve cubriendo los 1.750.000 clientes que tenemos”, señaló el gerente comercial de la ANDE, Rodys Rolón.

Agregó que se trata de una compra normal para atender el crecimiento vegetativo de clientes, que está entre el 6 y 8% anuales.

Inversión estimada

El monto estimado de inversión es de US$ 1.960.000, dado que prevén comprar 60.000 medidores monofásicos electrónicos de energía activa y reactiva multitarifa, con registro de demanda máxima, por un precio de US$ 12 cada uno, totalizando hasta US$ 720.000.

Asimismo, buscan adquirir 40.000 medidores trifásicos electrónicos de energía activa y reactiva multitarifa, con registro de demanda máxima, a US$ 31, que alcanzaría US$ 1.240.000.