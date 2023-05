Túnel de Tres Bocas ya tiene goteras, a menos de un mes de inaugurarse

Tras las lluvias registradas ayer, el techo del túnel de Tres Bocas ya tuvo importantes goteras, afectando la seguridad vial de los usuarios que se dirigían hacia Asunción o Ñemby. La obra se inauguró el 5 de abril último y ya registra este tipo de fallas, causando una indignación de la ciudadanía.

El proyecto fue adjudicado por G. 121.165 millones a Tecnoedil SA, representado por Paul Sarubbi, pero terminó costando G. 144.462 millones, según los documentos, es decir G. 23.295 millones más (19,7% de aumento). Pero la empresa contratista evitó responder a la opinión pública por qué ocurrieron las filtraciones, pese a insistencias al respecto con el ingeniero Adolfo Gamarra, superintendente de la obra por la contratista.

Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) intentaron minimizar la situación, alegando que la empresa contratista se “olvidó” de instalar las “canaletas” de las juntas de construcción, que en total son cuatro.

Empresa se “olvidó” de canaletas del túnel Tres Bocas

En este sentido, el ingeniero Francisco Javier Recalde, Coordinador de la Unidad Técnica de Proyectos del MOPC, mencionó a este diario que a través de una nota ya solicitaron a la empresa contratista la instalación de “las canaletas” y manifestó que la obra sigue en etapa de revisión previa para la recepción provisoria.

Sin embargo, Tecnoedil no hizo caso hasta hoy a la nota del MOPC, por lo que se registraron las filtraciones del techo del túnel. Cuando se le consultó a Recalde si con la instalación de “las canaletas” se volverán a romper las estructuras, el funcionario señaló que no, ya que aseguró que los materiales sólo se adhieren a las juntas de construcción.

“Son unas canaletas que van adheridas al hormigón, una bandeja que capta el agua, lo lleva a los extremos hasta bajar por conductos laterales y disponerlo a los sumideros que están en la calzada. No se romperá nada para colocarlas, eso se adhiere con tarugos especiales, no hay nada de rotura, no se rompe nada”, expresó Recalde.

El profesional también señaló que la losa (techo) del túnel de Tres Bocas se construyó con cuatro juntas de construcción. “Eso se sella desde arriba, pero esos sellados solo pueden evitar que entren suciedades y demás, no son 100% herméticas. Se selló y se hizo asfalto encima, pero eso no es 100% impermeable al agua. Por eso, para captar el agua filtrada, se debe conducirla en una canaleta y se lleva a los laterales hasta los sumideros. Eso estaba previsto, pero no se hizo y ya se apuntó a la contratista”, expresó.

Recalde señaló que el contratista tiene un plazo hasta el 19 de mayo para corregir las observaciones que realizó el MOPC para que se pueda realizar la recepción provisoria y posteriormente la recepción definitiva.

No hay daño estructural en el techo del túnel, según MOPC

La ciudadanía se mostró preocupada ante la filtración de agua del techo del túnel, que a la vez funciona como una rotonda, con una carga importante de vehículos. En este sentido, Recalde señaló que “no hay ningún tipo de peligro en la estructura”, pero admitió que “el agua no puede estar chorreando ahí porque crea un problema de seguridad” y que “eso no debe ocurrir”.

La obra del túnel y rotonda que se construyó en la zona de la avenida Américo Picco, la ruta PY01 (Acceso Sur) y la calle Avelino Martínez. La obra debía terminar totalmente en junio del año pasado, pero Tecnoedil incumplió el plazo y el MOPC no lo sancionó.

Llamativamente, dicha firma se convirtió en una de las “mimadas” del MOPC y actualmente está construyendo megaobras como el puente de la ruta bioceánica que unirá las ciudades de Carmelo Peralta (PY) y Puerto Murtinho (BR), por G. 616.836 millones, más caro que el puente a Chaco’i.