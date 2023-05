Subsidios totales a transportistas ya superaron los US$ 128 millones

El Viceministerio de Transporte (VMT), cuyo titular es Óscar Stark, reportó que G. 278.168 millones, unos $ 39 millones, fue el total de transferencias de subsidios a empresas de transporte público del Área Metropolitana de Asunción en 2022. Así lo publicó en su portal, ayer.

Se trata del subsidio que se otorga a dicho sector desde el 2011, con dinero de todos los contribuyentes, como una ayuda al pasajero del Área Metropolitana en el monto que paga por la prestación del servicio.

De esta manera, conforme a los reportes de la institución, los desembolsos totales, en estos 12 años, ya rondarían el 1 billón de guaraníes, unos US$ 128,3 millones al cambio actual.

Desde la implementación del billetaje electrónico, el subsidio se calcula conforme a la cantidad exacta de pasajeros (al menos en teoría). Ese dato es una de las variables de la Tarifa Técnica (TT), el cálculo que define el precio del pasaje teniendo en cuenta los costos operativos y los ingresos necesarios para cubrirlos.

Desde el 2020, el presidente Mario Abdo Benítez mantuvo “congelado” el precio del servicio en G. 2.300 y G. 3.400, por buses convencionales y diferenciales, respectivamente. Sin embargo, los desembolsos desde entonces se triplicaron.

En 2020, el Estado transfirió US$ 10 millones; 2021, US$ 21 millones y ahora, en 2022, US$ 39 millones.

¿Por qué aumentó subsidio si bajó tarifa del transporte?

Según se observa en los desembolsos mensuales de 2022, la disminución del monto de subsidio por cada pasaje vendido (que se dio en algunos meses) no representó un ahorro para el Estado. Si la cantidad de pasajeros es constante, se esperaba que esa reducción de pagos se diera.

Esa situación se aprecia en los meses de julio y agosto, así como de setiembre a octubre de manera más evidente. Resulta llamativo pues en esa época no hay variación importante de pasajeros, como suele ocurrir en enero, cuando disminuye la cifra de usuarios por la época de vacaciones.

Al respecto, Stark indicó que los saltos de montos en algunos meses serían por ajustes en los desembolsos. Aunque reconoció que los pagos significaron un aumento importante, pese a que las variables son constantes.

Aclaró que el subsidio depende del monto de la tarifa técnica y de la cantidad de pasajeros. Considerando que esta última cifra se mantuvo estable y la tarifa también, terminó admitiendo la importancia de auditar esos números, de modo a ver qué pasó en esos meses de mayores pagos a las empresas de transporte.

Impulsan buses universitarios

Édgar López, del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, comentó que ante la crisis de transporte implementarán buses universitarios para sus compañeros. El proyecto consiste en que buses privados salgan cada 20 minutos de la facultad, desde las 21 hasta las 22:15.

“Los tickets se venderán a G. 5.000, sólo a estudiantes y en la facultad, no es un servicio público”, dijo. Hoy se prevé una reunión al respecto en el Viceministerio de Transporte (VMT).