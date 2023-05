Países reiteraron a Argentina “grave preocupación” por peaje en hidrovía

Delegados de Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil expusieron el pasado viernes, en el marco de la reunión N° 58 de la Comisión de Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná, su “grave preocupación” por el peaje para el transporte internacional en el tramo del Río Paraná comprendido entre Puerto de Santa Fe y la confluencia con el Río Paraguay, establecido unilateralmente por Argentina “al margen de las disposiciones reglamentarias” de dicho tratado.

El acta de la reunión de la citada comisión desarrolla los 12 puntos abordados en el encuentro y el número 11 hace referencia a las polémicas resoluciones del Ministerio de Transporte de Argentina (la número 625/2022 y la 1023/2022) sobre establecer la tarifa del peaje sin contraprestación, lo cual es considerado violatorio al tratado de esta importante hidrovía.

Las delegaciones reafirmaron la solicitud de suspender las citadas disposiciones, “hasta tanto se agote el asunto en el ámbito intergubernamental de la HPP (Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay- Paraná) y se adopten las medidas para garantizar la libertad de tránsito de las embarcaciones de sus respectivas banderas, en apego con el espíritu del acuerdo de transporte fluvial por la HPP que reconoce la libertad de navegación “, dice el documento de referencia.

Hidrovía Paraguay-Paraná: Piden compensación por pérdidas

Según el acta, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil sostienen que “la aplicación del peaje significa una afectación directa a los agentes económicos que utilizan la HPP, específicamente los buques de sus respectivas banderas y respectivos usuarios, que hasta la fecha ya ocasionó perjuicios económicos considerables al comercio en la HPP y que tendrán que ser cuantificados a efectos de su eventual compensación”.

La respuesta de Argentina, sin embargo, muestra que no cede a los pedidos de los demás miembros de la comisión. La delegación del vecino país volvió a exponer que “en ejercicio de sus potestades en el tramo de soberanía exclusiva del río Paraná y respetando todos los compromisos internacionales asumidos con los países integrantes de la Cuenca, ha establecido el cobro de una tarifa de peaje en el tramo Santa Fe-Confluencia (como ya lo hace en le tramo al sur de Santa Fe), cuyo único objetivo es la contraprestación del servicio de dragado y balizamiento que allí ya se realiza”.

Hidrovía Paraguay-Paraná: Argentina dice que invierte

El argumento de Argentina es que el objetivo del peaje es financiar las inversiones “efectivamente realizadas desde el año 2010 a costa del Estado argentino”, en señales y traza en función de los cauces, además de dragado. Los recursos también podrán ser aplicados a proyectos adicionales que mejoren el control de la seguridad en la navegación y el cuidado del medio ambiente, dijeron.

Su delegación alegó además que “las obras permiten un transporte sustentable, una navegación más segura, de 24 horas todo el año”.

El acta continúa describiendo la posición del vecino país, diciendo que “el cobro del peaje en el tramo Santa Fe-Confluencia no afecta de modo alguno la libertad de navegación, ni los tratados internacionales firmados por el país en dicha materia. No es tampoco discriminatoria, ya que se aplica a todos los buques sin importar su nacionaldidad”. Finalmente, las delegaciones acordaron que la reunión 59 de la comisión sería el próximo 5 de junio en Buenos Aires, y hablarán sobre el peaje.

Peaje en hidrovía no corresponde, reitera MRREE

Respecto a la postura de Argentina, el viceministro de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país señaló que cualquier tarifa que se quiera cobrar en la hidrovía debe cumplir con el acuerdo, que en su artículo 5 habla de la aceptación de los cinco socios, y el artículo 9, de que el pago sea por un servicio efectivo prestado.

“Entendemos eso de por sí no se cumple y, en forma adicional, el procedimiento unilateral tampoco es aceptable. Además, ese tramo del río Paraná tiene naturalmente la profundidad necesaria para la navegación de nuestras embarcaciones, por lo que aunque hubiera habido algún dragado, cosa que no tenemos comprobado, igual no habría un servicio efectivo prestado a las embarcaciones paraguayas”, dijo.

Añadió que ahora se hará el análisis de la información que presentó Argentina, casi en la víspera de la reunión del viernes -aún cuando el pedido de los socios se había hecho con suficiente antelación- y luego se volverá a tratar en la Comisión del Acuerdo.

Cafym sostiene que no hay sustento técnico

El presidente de la Cámara de Armadores Fluviales y Marítimos de Paraguay (Cafym), Raul Valdez, afirmó por su parte que no existe sustento técnico para el cobro del peaje. “Argentina no cede, no suspende el peaje, y las otras delegaciones siguen cuestionando que no tiene ningún sustento legal y que es medida unilateral, arbitraria y un atropello al acuerdo de la hidrovía”, lamentó.