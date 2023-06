Vence plazo para IRE Simple y Resimple

La Subsecretaría de Estado de Tributación emitió este jueves un informe para recordar a los contribuyentes que en este junio vence el impuesto al valor agregado (IVA) general, impuesto selectivo al consumo (ISC) general , impuesto a la renta empresarial (IRE) (presunto y especial), impuesto de zona franca y el tributo único maquila, que se rigen por el calendario perpetuo.

La nota explica que los contribuyentes con anticipo IRE Simple, vence la segunda cuota para quienes tengan cierre de ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2023 y para el pago del IRE Resimple, fenece el segundo pago trimestral (impuesto correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2022).

Asimismo, el plazo para la confirmación de liquidación de retenciones del impuesto a los dividendos y a las utilidades (IDU) vence el lunes 12, y el plazo para el pago de este tributo está fijado para el martes 13 de junio.

Renta para no los residentes

Señala además que el día 15 es el plazo para el pago de la declaración jurada mensual y pago del impuesto a la renta de no residentes (INR), que aplica solo para aquellos proveedores de servicios digitales no residentes, que cuenten o no con representación o poder en el país, según la Resolución General N° 114/2022, mientras que el informe sobre productos derivados del tabaco se debe presentar el 25 de este mes.

La SET indica que los contribuyentes con terminación de RUC 6 deberán realizar la actualización de datos este mes, conforme a lo establecido en la Resolución General N.° 79/2021.

La administración tributaria aclara que, en los casos en que el vencimiento conforme a las fechas fijas de cada mes correspondiere a un día inhábil, dicho vencimiento se trasladará al primer día hábil siguiente, sin que ello implique el diferimiento de los demás vencimientos.

Convenio con Economía UNA

La SET también informó que en la fecha firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCE-UNA), con el objetivo de alcanzar una labor más eficiente y efectiva.

El informe menciona que el viceministro de Tributación, Óscar Orué, resaltó el compromiso que tienen ambas instituciones de generar capacidades en los recursos humanos, y de cómo este factor repercute en los resultados de una buena administración, y por ende, en la formalización tributaria.

Añadió que la formación es necesaria, ya que generando capacidades a través de los funcionarios, alumnos y directivos de la universidad es posible influir positivamente.

El decano de la FCE–UNA, Roberti González, expresó que esta alianza ha generado un desarrollo exponencial y que potenciará la formación continua de los funcionarios de la Subsecretaría de Tributación. “Vamos a seguir acompañando e impulsar para que los resultados que se vayan logrando sean mejores para nuestras instituciones y principalmente para la población paraguaya”, dijo.

Becas para los funcionarios

El informe indica que con este convenio los funcionarios de la administración tributaria podrán acceder a becas y descuentos en los costos de matriculación de la maestría en administración pública dictada por la FCE–UNA.

La SET destaca que con esto se evidencia el compromiso de impulsar y apostar por la profesionalización del capital humano de la institución, en cuanto a la promoción del desarrollo científico, tecnológico, formación, capacitación de recursos humanos, asesoramiento e implementación de servicios y proyectos conjuntos, en el ámbito del desarrollo institucional.