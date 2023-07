Entrega de crédito creció 8,68% a mayo último

La cartera de préstamos al quinto mes del año sumaba G. 127 billones (US$ 17.485 millones), de acuerdo con las cifras oficiales. Las entidades bancarias que reportaron mayores incrementos en sus carteras fueron Banco Nacional de Fomento (BNF) con un saldo de US$ 1.670 millones, presentaron un repunte del 22%, Banco Sudameris con US$ 2.015 millones) el saldo de su cartera aumentó 22%.

Por otra parte, el informe de la Superintendencia de Bancos (SIB) detalló que los depósitos privados totales exhibieron un incremento de 10,98% en términos interanuales, debido a los aumentos de los depósitos en moneda nacional, en 8,82%, y de los depósitos en moneda extranjera, en 6,55%.

Según los datos de la SIB, la cartera de ahorros del sistema totalizó al cierre de mayo último G. 71,34 billones en moneda nacional (US$ 9.773 millones) y el saldo en moneda extranjera por US$ 9.062 millones,

De acuerdo con el reporte de la banca matriz, la tasa de interés promedio activa de préstamos en moneda nacional del sistema bancario se situó en 15,55% y la tasa de interés promedio pasiva (de los ahorros) esta se ubicó en 5,26%.