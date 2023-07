Charlas para potenciar el comercio exterior en stand de Aduanas

En el marco de una alianza estratégica de la DNA con varios actores del comercio internacional en Paraguay como Procomex, T-Fast, Centro de importadores, Centro de Despachantes y otras firmas se viene realizando un ciclo de conferencias en el stand de Aduanas en la Expo Mariano Roque Alonso. Esta es la primera semana de charlas magistrales en el stand, donde se desarrollaron conferencias sobre el mapeo de importación, la Importancia del profesional despachante de aduana, procesos de exportación, entre otros temas.

Lea más: Aduanas aguarda recibir en enero escáneres para combatir comercio ilícito

Para hoy tienen previsto tratar el tema de Facilitación de Comercio, con participación de miembros de OEA (Operador Económico Autorizado) quienes comentarán sobre el proyecto OEA país, a partir de las 19:00. A través de estos espacios, se busca dotar de herramientas y conocimientos a los importadores, exportadores y a toda la cadena del comercio, de manera que la gestión sea más ágil y eficiente, como también actualizarles con las innovaciones tanto tecnológicas como normativas.

El comercio exterior de Paraguay movilizó en el 2022 casi US$ 30.000 millones. De los cuales, las exportaciones totales en el año 2022, alcanzaron un valor de US$ 13.875,0 millones, en tanto que las importaciones del país alcanzaron US$ 15.191,4 millones.

Lea más: Luego de 35 años, la balanza comercial cerró el 2022 con un déficit de US$ 1.316 millones

Visitas guiadas

En el local de la DNA se cuenta con visitas guiadas, en donde los interesados pueden realizar un recorrido por el estand temático y entender como el avance, procedimientos y la tecnología que utiliza actualmente la Aduana para los procesos de exportación e importación que suman al desarrollo del país. Estas visitas guiadas se realizan también para públicos específicos como universidades, colegios e institutos, detallaron desde la institución.