Acreedores desembolsaron US$ 818 millones

Hacienda explica que para el financiamiento de los diferentes programas y proyectos ejecutados por las instituciones públicas, los organismos multilaterales y bilaterales otorgan préstamos bajo condiciones que varían dependiendo de cada acreedor.

Señala que el desembolso de los préstamos se realiza en función al nivel de avance de los programas y proyectos de los organismos ejecutores.

El informe detalla que en enero el desembolso sumó US$ 295 millones, en febrero fue de US$ 138,9 millones, en marzo US$ 101,4 millones, en abril US$ 238 millones y en mayo US$ 45,5 millones.

La cartera menciona que las instituciones públicas cuentan con un total de US$ 5.704,2 millones en concepto de montos aprobados para el financiamiento de los programas y de los proyectos, de los cuales, los organismos acreedores han desembolsado un total de US$ 2.774,2 millones, representando un 48,63%.

MOPC con mayor monto de préstamos

Agrega que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es la institución con el mayor monto de préstamos aprobados para el financiamiento de programas y proyectos, sin embargo, el porcentaje de desembolsos de dichos préstamos es de 50,5%.

Explica que del monto total del financiamiento con préstamos, el mayor porcentaje va destinado a proyectos del sector de Infraestructura (tanto de transporte como de electricidad), seguido de los proyectos del sector de planificación y modernización del Estado, luego agua y alcantarillado.

Las instituciones con la mayor cantidad de préstamos aprobados y en etapa de ejecución son la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dice el informe.

Además, estas instituciones son las que cuentan con el mayor monto por desembolsar y con la mayor cantidad de préstamos en etapa de ejecución, indica.