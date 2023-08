Deuda pública: Hacienda colocó todos los bonos subastados este martes

La cartera señala que durante la subasta realizada en la fecha, recibió ofertas por G. 396.374 millones (US$ 54,55 millones), casi cinco veces más de lo licitado, “demostrando así la confianza y el interés de los inversionistas locales en Títulos del Tesoro”.

Con esta operación en lo que va del año colocó bonos en el mercado local por valor de G. 883.701 millones (US$ 121,61 millones), superando a lo realizado el año pasado por valor de G. 59.338 millones (US$ 8,08 millones).

El informe explica que la licitación se llevó a cabo a través de la Bolsa de Valores Asunción (BVA), poniendo a disposición de los inversionistas dos series de bonos con vencimiento en los años 2028 y 2030, a tasas nominales de 8,25% y 9,03%, respectivamente.

Los fondos captados serán destinados al financiamiento de gastos de capital y el principal del servicio de la deuda pública, previstos y asumidos en el presupuesto del corriente año, dice el informe.

Concluyó programa de emisión

Hacienda expresa que con esta operación concluye el programa de emisión de bonos correspondiente al monto autorizado en la Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2023.

Además de los bonos locales, a fines de junio último había colocado bonos soberanos en el mercado internacional por un total de US$ 500 millones, de esto US$ 430 millones autorizados por ley de presupuesto y US$ 70 millones autorizados por ley de administración de pasivos.