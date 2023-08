Fedemipymes lamentó que no hayamos aprovechado la oportunidad que significó Itaipú

El presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemipymes), Luis Tavella, comentó que el 50 aniversario de la firma del Tratado de la Itaipu Binacional es una oportunidad para que las autoridades definan el futuro del Paraguay en las próximas décadas y plantearse los beneficios que se obtendrán como copropietarios del complejo hidroeléctrico binacional.

Reiteró que la construcción de la represa representó una oportunidad para el país, en un contexto de crisis económica. Ahora, al comparar las ciudades fronterizas afectadas por la planta se pueden apreciar diferencias “astronómicas” entre ambas.

“El Paraguay iba a ser otra cosa si es que no hubiese tenido la represa que generó un repunte económico brutal”, afirmó Tavella.

Añadió que los ingresos económicos que tuvo nuestro país desde su creación hasta la fecha fueron muy importantes, sobre todo para el desarrollo. Sin embargo, si esos recursos fueron o no bien usados es diferente, pues “hay conceptos de desarrollo que se lograron, pero quizás no muy bien ordenados, tampoco urbanísticamente (comparándonos con con la ciudad de Foz)”, dijo.

En cuanto a la posibilidad de renegociar el Anexo C del Tratado, Tavella indicó que es una oportunidad para que las autoridades definan qué se quiere para el país.

“Definir bien en qué se va a invertir. Si queremos invertir en el desarrollo del Paraguay, porque eso es lo que nosotros necesitamos”, agregó y añadió que la ciudadanía necesita que se creen fuentes de empleos y desarrollo, que es la única manera de hacer un país sustentable, ordenado y, sobre todo, que genere impuestos.

En este contexto, y en coincidencia con el cambio de Gobierno, señaló que es un “enorme desafío” el que se plantea para las autoridades. “Es fundamental para tener una mirada diferente, igual o peor, para los próximos 20 años”, recalcó.

“Las negociaciones que harán no serán fáciles, seguramente”, reflexionó.

Revisión del Anexo C

El tratado de Itaipú fue firmado el 26 de abril de 1973 y el documento entró en vigor el 13 de agosto de ese año. Este aniversario es clave, pues se cumple el plazo para la revisión del Tratado del Itaipú, específicamente su Anexo C o las bases financieras de prestación de los servicios de electricidad por parte de la entidad binaciona, así como su sistema de cálculo de su costo unitario del servicio de electricidad..

Entre las excusas que no permitían al país de disponer del retiro de toda la energía que le corresponde figuraba que el Paraguay no dispone de infraestructura para hacerlo, que no es así con la reciente inauguración de Subestación Yguazú 500 kV y la Línea de Transmisión 500 kV Itaipú-Yguazú, según las autoridades de la ANDE.