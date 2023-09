Hidrovía: Tiendas de retail aplauden medidas de Peña en conflicto

El vocero de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), Eugenio Caje, aplaudió la decisión del presidente de la República, Santiago Peña, frente al conflicto planteado con Argentina por la aplicación unilateral de peaje por el uso de la hidrovía Paraguay-Paraná. Peña anunció la semana última una demanda ante el Mercosur y arbitaje internacional, además de utilización plena de la energía de Paraguay en Yacyreta, de donde normalmente nuestro país se suministra en un mínimo porcentaje.

“Resaltamos la actitud tomada por el presidente Santiago Peña ante los reiterados abusos del gobierno argentino en el conflicto generado por ese país en torno a la hidrovía”, expresó el gremio vía comunicado.

Hace meses que el vecino país pretende cobrar peaje de US$ 1,47 por tonelada de registro neto, y la tarifa será aplicada por la Administración General de Puertos (AGP) de Argentina. Considerando que el peaje pretendido y considerando la medida de la carga útil de un convoy de 20 barcazas, el cobro sería de unos US$ 20.000 por viaje (ida y vuelta), por lo que el impacto a la flota local sería de unos US$ 40 millones, se calcula. Si bien la mayoría de las barcazas y convoyes no están pagando, esperando la resolución del conflicto en otras instancias, el vecino país ha interdictado varias embarcaciones y estas han tenido que pagar para ser liberadas.

Lea más: Hidrovía: Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay ratifican pedido de libre navegación

La postura de Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay

Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay consideran que la medida implementada por Argentina no se ajusta a disposiciones establecidas en Tratado de la Hidrovía Paraguay-Paraná, conocido también como el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, firmado en 1992 y vigente desde 1995.

Al respecto, Caje recalcó su preocupación en el impacto que causaría en los precios internos de los productos importados que se consumen en nuestro país.

“La decisión unilateral e inconsulta tomada por el vecino país nos hace reflexionar sobre la necesidad de tomar decisiones firmes en el marco de las relaciones internacionales”, afirmó.

Añadió que Argentina debe asumir las consecuencias de las decisiones que tomó sin antes someter a un “diálogo maduro y serio que hace falta para estas ocasiones”, dijo.

“El presidente Peña ha sido muy claro al tomar esta decisión, el Paraguay tiene la capacidad de generar energía y debe hacer valer con ese derecho su posición ante la Argentina. Es una decisión valiente y ajustada a la realidad”, opinó.

Lea más: Hidrovía: Argentina sigue sin liberar barcaza pese a l pago por el peaje

Influencia en la estructura de costos

Por otra parte, indicó que las tiendas de retail importan variedad de productos.

El temor es que la aplicación del cobro del peaje se traslade en la estructura de los costos del ingreso de los productos al país y finalmente, sea el consumidor final quien deba pagar más por los alimentos, vestimenta y combustibles, pues “la medida encarece los costos de importación y también de exportación”, comentó Caje.